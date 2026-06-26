エクアドルがドイツに２−１逆転勝利！ 試合終盤に勝ち越しゴール奪取、決勝T進出を決める【W杯】
現地６月25日に開催された北中米ワールドカップのグループステージ（Ｅ組）第３節で、ドイツ代表とエクアドル代表が対戦した。
ここまで２連勝で、すでに首位通過を決めているドイツは、開始２分で先制する。ボックス内に侵入したパブロビッチからのボールを受けたヴィルツのラストパスにザネが反応。左足のダイレクトシュートを流し込んだ
一方、GS２試合を終えて１分１敗のエクアドルは９分に同点弾を奪う。敵陣ボックス手前のやや左寄りからアングロが右足を一閃。鋭い一撃をゴール右に突き刺した。
その後は一進一退の攻防が続き、互いにチャンスはあったもののゴールは奪えず。１−１で前半を終える。
迎えた後半、開始早々にドイツが仕掛ける。46分、ヌメチャのパスを受けたハバーツが敵陣ボックス内で対されてPKを獲得。しかしオンフィールドレビューの末に、直前のプレーでザネのファウルがあったと判定されて、PKは取り消された。
エクアドルは63分にチャンスを創出。ボックス手前の右寄りでボールを受けたエネル・バレンシアがワントラップから強烈なボレー。しかしGKノイアーの好守に阻まれる。
さらに73分には左からのカイセドの際どいクロスにプラタが飛び込んだが、シュートはわずかに枠の上に外れた。
それでもその４分後に勝ち越しゴールを奪取。右CKをロドリゲスが頭で繋いで、最後はプラタが右足で押し込んだ。
このまま２−１で勝利したエクアドルは勝点を４に伸ばし、決勝トーナメント進出を決めた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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ここまで２連勝で、すでに首位通過を決めているドイツは、開始２分で先制する。ボックス内に侵入したパブロビッチからのボールを受けたヴィルツのラストパスにザネが反応。左足のダイレクトシュートを流し込んだ
一方、GS２試合を終えて１分１敗のエクアドルは９分に同点弾を奪う。敵陣ボックス手前のやや左寄りからアングロが右足を一閃。鋭い一撃をゴール右に突き刺した。
迎えた後半、開始早々にドイツが仕掛ける。46分、ヌメチャのパスを受けたハバーツが敵陣ボックス内で対されてPKを獲得。しかしオンフィールドレビューの末に、直前のプレーでザネのファウルがあったと判定されて、PKは取り消された。
エクアドルは63分にチャンスを創出。ボックス手前の右寄りでボールを受けたエネル・バレンシアがワントラップから強烈なボレー。しかしGKノイアーの好守に阻まれる。
さらに73分には左からのカイセドの際どいクロスにプラタが飛び込んだが、シュートはわずかに枠の上に外れた。
それでもその４分後に勝ち越しゴールを奪取。右CKをロドリゲスが頭で繋いで、最後はプラタが右足で押し込んだ。
このまま２−１で勝利したエクアドルは勝点を４に伸ばし、決勝トーナメント進出を決めた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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