「色々と予想外」「思ったよりガチ」森保ジャパン、スウェーデン戦のスタメンにSNSの反応は？「１位取る気満々！」【Ｗ杯】
森保一監督が率いる日本代表は、現地６月25日に北中米Ｗ杯のグループＦ最終節で、スウェーデン代表とダラス・スタジアムで対戦する。
試合前にスターティングメンバーが発表された。
GK
１ 鈴木彩艶（パルマ／イタリア）
DF
２ 菅原由勢（ブレーメン／ドイツ）
４ 板倉 滉（アヤックス／オランダ）（C）
20 瀬古歩夢（ル・アーブル／フランス）
21 伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）
MF／FW
７ 田中 碧（リーズ／イングランド）
10 堂安 律（フランクフルト／ドイツ）
11 前田大然（セルティック／スコットランド）
13 中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス／フランス）
15 鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
18 上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
このラインナップに、SNS上では以下のような声があがった。
「おお！こう来たか！！！」
「適度に休ませてきたね！」
「ちょこっとターンオーバーか」
「後ろの方が代わってるな」
「ほぼガチメンで１位取る気満々やんけ！」
「このメンツならまあ安心して見れそう」
「堂安のゴール期待」
「菅原スタメンきたー！！！」
「思ったよりガチだな」
「色々と予想外のスタメンだ」
「お！瀬古さん！」
「大然スタメン！！」
「冨安出さないんか」
「海舟おらん」
「ボッコボコにするぞおお！」
決勝トーナメント進出がかかる一戦。試合は日本時間で26日の８時にキックオフ予定だ。サブメンバーは以下のとおり。
GK
12 大迫敬介（サンフレッチェ広島）
23 早川友基（鹿島アントラーズ）
DF
３ 谷口彰悟（シント＝トロイデン／ベルギー）
５ 長友佑都（FC東京）
16 渡辺 剛（フェイエノールト／オランダ）
22 冨安健洋（アヤックス／オランダ）
25 鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）
MF／FW
６ 町野修斗（ボルシアMG／ドイツ）
９ 後藤啓介（シント＝トロイデン／ベルギー）
14 伊東純也（ゲンク／ベルギー）
17 鈴木唯人（フライブルク／ドイツ）
19 小川航基（NEC／オランダ）
24 佐野海舟（マインツ／ドイツ）
26 塩貝健人（ヴォルフスブルク／ドイツ）
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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試合前にスターティングメンバーが発表された。
GK
１ 鈴木彩艶（パルマ／イタリア）
DF
２ 菅原由勢（ブレーメン／ドイツ）
４ 板倉 滉（アヤックス／オランダ）（C）
20 瀬古歩夢（ル・アーブル／フランス）
21 伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）
MF／FW
７ 田中 碧（リーズ／イングランド）
10 堂安 律（フランクフルト／ドイツ）
11 前田大然（セルティック／スコットランド）
13 中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス／フランス）
15 鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
18 上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
このラインナップに、SNS上では以下のような声があがった。
「適度に休ませてきたね！」
「ちょこっとターンオーバーか」
「後ろの方が代わってるな」
「ほぼガチメンで１位取る気満々やんけ！」
「このメンツならまあ安心して見れそう」
「堂安のゴール期待」
「菅原スタメンきたー！！！」
「思ったよりガチだな」
「色々と予想外のスタメンだ」
「お！瀬古さん！」
「大然スタメン！！」
「冨安出さないんか」
「海舟おらん」
「ボッコボコにするぞおお！」
決勝トーナメント進出がかかる一戦。試合は日本時間で26日の８時にキックオフ予定だ。サブメンバーは以下のとおり。
GK
12 大迫敬介（サンフレッチェ広島）
23 早川友基（鹿島アントラーズ）
DF
３ 谷口彰悟（シント＝トロイデン／ベルギー）
５ 長友佑都（FC東京）
16 渡辺 剛（フェイエノールト／オランダ）
22 冨安健洋（アヤックス／オランダ）
25 鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）
MF／FW
６ 町野修斗（ボルシアMG／ドイツ）
９ 後藤啓介（シント＝トロイデン／ベルギー）
14 伊東純也（ゲンク／ベルギー）
17 鈴木唯人（フライブルク／ドイツ）
19 小川航基（NEC／オランダ）
24 佐野海舟（マインツ／ドイツ）
26 塩貝健人（ヴォルフスブルク／ドイツ）
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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