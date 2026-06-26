“韓国の至宝”獲得にイタリア超名門が関心！「クロスの能力は際立っている」
ワールドカップが盛り上がっている一方で、来シーズンのチャンピオンズリーグ出場権を逃したセリエAの超名門ユベントスは、復権に向けたチームづくりが注目される。
シーズン途中に就任したルチャーノ・スパレッティ監督に引き続き指揮を託し、サッスオーロからジョバンニ・カルネバーリを新たにフロントへ招へいしたユーベは、指揮官の要望から２列目の補強が取りざたされてきた。
候補と言われるのが、レアル・マドリーのブラヒム・ディアスだ。ミラン時代にイタリアでプレーしているモロッコ代表は、“白い巨人”で出場機会が決して十分ではなかった。ジョゼ・モウリーニョ新監督の構想次第では、セリエA復帰もあるかもしれない。
ただ、選手はモロッコ代表でワールドカップに出場中。大会に専念しているだけに、去就を決断するのは先になるとみられる。そこで、『Gazzetta dello Sport』紙によると、ユベントスは“プランB”として韓国代表MFイ・ガンインにも興味を示しているという。
ユベントスはランダル・コロ・ムアニやケフレン・テュラムの移籍をめぐり、パリ・サンジェルマンとのコンタクトがうわさになっている。そのなかで、“韓国の至宝”の可能性も話し合われるとの見方だ。
Gazzetta dello Sportは「ブラヒム・ディアスより２歳年上で、国際経験では差があるが、重心は低いが屈強なフィジカルのおかげでボールを守る力を持つことは変わらない。ブラヒム・ディアスほどボールを運ばないが、クロスの能力は際立っている」と評した。
ただ、イ・ガンインはアトレティコ・マドリーからの関心も騒がれている。欧州最高峰の舞台に立てないイタリアの名門が、韓国代表を獲得することはあるのだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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シーズン途中に就任したルチャーノ・スパレッティ監督に引き続き指揮を託し、サッスオーロからジョバンニ・カルネバーリを新たにフロントへ招へいしたユーベは、指揮官の要望から２列目の補強が取りざたされてきた。
候補と言われるのが、レアル・マドリーのブラヒム・ディアスだ。ミラン時代にイタリアでプレーしているモロッコ代表は、“白い巨人”で出場機会が決して十分ではなかった。ジョゼ・モウリーニョ新監督の構想次第では、セリエA復帰もあるかもしれない。
ユベントスはランダル・コロ・ムアニやケフレン・テュラムの移籍をめぐり、パリ・サンジェルマンとのコンタクトがうわさになっている。そのなかで、“韓国の至宝”の可能性も話し合われるとの見方だ。
Gazzetta dello Sportは「ブラヒム・ディアスより２歳年上で、国際経験では差があるが、重心は低いが屈強なフィジカルのおかげでボールを守る力を持つことは変わらない。ブラヒム・ディアスほどボールを運ばないが、クロスの能力は際立っている」と評した。
ただ、イ・ガンインはアトレティコ・マドリーからの関心も騒がれている。欧州最高峰の舞台に立てないイタリアの名門が、韓国代表を獲得することはあるのだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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