「おひとりさま」のプロが語る!?なぜこうなった？誕生日に待っていたのはまさかの挑戦！おひとりさまの忘れられない体験談【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
「おひとりさま」の楽しみ方を紹介するドラマや漫画が人気を集めている。今回は、独身歴20年超え、気付いたらおひとりさま「プロ」と呼ばれるようになっていたイラストレーターカマタミワ(@kamatamiwa)さんの人気ブログ「一人暮らしカマタミワの半径3メートルのカオス」を紹介しよう。
■おひとりさまエッセイを描き始めたきっかけとは？
100円ショップで見知らぬおばさんから難しい質問をされたり、プールで強烈なおばさまたちとの会話に巻き込まれたり…。そんな日常の出来事をユーモアたっぷりに描いているのが、本作「一人暮らしカマタミワの半径3メートルのカオス」の作者・カマタミワさんだ。
カマタさんがおひとりさまエッセイを描き始めたのは2015年。20年以上書き続けている日記を読み返した際、「これを漫画にしてネットに載せたら『楽しんで読んでくれる人がいるかも？』と思ったことがきっかけの1つです」と振り返る。
おひとりさまの魅力については、「自由を思い切り満喫しているとき」に幸せを感じるという。一方で、「自分1人で変な失敗をしたり、変な寝言を言ったりしたとき」は、誰かにその場で突っ込んでもらえたらと思うこともあるそうだ。そのため、「ブログに描いて読者さんに突っ込んでいただいています(笑)」と明かしてくれた。
人気エピソードには、「ある意味一生忘れられない誕生祝い」や「子供のころすごいショックを受けた出来事」などが並ぶ。なかでも、誕生日プレゼントとしてセイウチに素手で餌やりをすることになった話は、一度読んだら忘れられないインパクトを残している。
最後に、カマタさんは「この先ずっと10年後、20年後も絵日記を描いていたいなと思っていますので、よかったらお付き合いいただけたらうれしいです」と読者へメッセージを残してくれた。失敗談も思い出話も笑いへと変えてしまうカマタさん。何気ない日常をおもしろく描き出す視点は、これからも多くの読者の共感を集めていきそうだ。
取材協力：カマタミワ(@kamatamiwa)
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