pH10超えって数値バグってる!?福岡・朝倉エリアは想像を絶する“ヌルヌル湯”の宝庫だった！【九州の日帰り温泉vol.16】
「温泉で期待する効果」と聞かれて一番に挙がってくるのが美肌効果だろう。温泉には肌をつるつる＆ツヤツヤにする成分が含まれている。ゆえに全国に「美人の湯」という愛称で親しまれる温泉が点在しているのだが、その多くに共通するのがアルカリ性の湯であるということ。アルカリ性の湯には、古い角質を優しく落としたあとに肌をなめらかに整え、保湿して保護する働きがあると言われている。
【写真】トロリとした湯のファンになる人も！内湯のほか露天も備わる
そんなアルカリ性の湯のなかでもさらに注目をしたいのが「高pH(ペーハー)」の温泉だ。温泉好きはもちろん、美容意識の高い人からも注目されている数値である。数値が高いほど美人湯としての呼び声も高くなり、肌の“つるつる＆ツヤツヤ感”の実感がグンとあがる。一般的な温泉のpH値の平均は7.5〜8.0前後で弱アルカリ性温泉と呼ばれている。pH8.5を超えるとアルカリ性温泉と呼ばれ、9.0を超えると美人湯として重宝される湯として評判となる。
そんな高pHの温泉が、なんと福岡県のとあるエリアに密集しているという。しかもそのpH値は9.0どころか10.0超えがそろうというから驚きだ。そのエリアとは福岡県のほぼ中央に位置する朝倉エリア。今回は朝倉エリアの「高pH値の美人湯」から3湯を厳選！pH値だけでは計り知れない美肌の秘密にも追求し、記事としてお届けする。福岡を訪れた際には少し足を伸ばして、美人湯のハシゴといこう！
■駅チカでアクセス抜群！福岡市から足を伸ばしてpH10.0の極上温泉「グランスパアベニュー 幸楽の湯」へ！
朝倉市の中心部に位置し、アクセスのよさで人気を集める日帰り温泉。最大の特徴は、pH10.0という高アルカリ性の湯だ。湯に身を沈めた瞬間に感じる“ヌルッ”とした肌触りは、まさに美人湯ならでは。入浴後は肌がしっとりと整い、まるで化粧水をまとったかのような感覚に包まれる。浴場はシンプルながらも機能的で清潔。日常使いしやすい雰囲気が魅力で、支配人にお話を聞くと「観光の合間に入浴してくださるお客様のほか、地域に根ざした癒やしの湯として、仕事帰りに立ち寄る地元客も多いんですよ」とのこと。支配人に詳しく話を聞いてみた。
――pH値が10.0と高くて驚きました！実際に入浴すると感じられる「ヌルヌル感」や肌触りの特徴について教えてください。
当館の温泉はpH10.0のアルカリ性単純硫黄温泉で、入浴した瞬間から“ヌルヌル感”がすぐにわかるのが大きな特徴です。この“ヌルヌル感”は古い角質を優しく洗い流す作用によるもので、まるで肌が湯でコーティングされたような、なめらかでやわらかい肌触りをご体感いただけると思います。
――入浴後はどのような肌の変化がありますか？
入浴後は肌のざらつきが取れ、つるつるとした質感に整います。また、しっとりとした保湿感が持続しやすく、「肌がワントーン明るくなった」と感じられているお客様も多くいらっしゃいます。日常のスキンケアとは違った、温泉ならではの自然な美肌効果が期待できますよ。
――湧出量も豊富なんですよね？加温はしているとのことですが、泉質を損なわないための工夫なども教えてください。
地下深くから安定して湧出する源泉を有しており、豊富な湯量も当館の魅力のひとつです。源泉の特性を活かしながら、快適な温度でご入浴いただけるよう加温を行っておりますが、成分や泉質を損なわないよう管理を徹底しております。常に新鮮な湯を保つ工夫を行っていますので、温泉本来のよさをしっかりと感じていただけると思います。
――pH値以外で自慢できる点について教えてください。
ほのかに香る硫黄の香りは自慢です。あとはやわらかな湯ざわりも魅力ですね。広々とした浴場でゆったりとお過ごしいただけるよう、空間づくりにもこだわっております。
――実際に入浴されたお客様の反応や印象的な声があれば教えてください。
「肌がすべすべになった」「お風呂上がりもしっとり感が続く」「何度も通いたくなる」といったお声を多くいただいております。特に女性のお客様からは、美肌効果を実感できる温泉としてご好評をいただいております。
気軽さと泉質のよさを兼ね備えた、福岡県民にとっては“通える美人湯”とも言える存在の「グランスパアベニュー 幸楽の湯」。駅チカという立地にありながら、しっかりと高アルカリの“ぬるすべ感”を味わえるのは大きな魅力だ。わざわざ遠出しなくても、日常の延長線で“肌が変わる体験”ができるという点も高評価であろう。仕事帰りに立ち寄ってリフレッシュしたり、休日にふらっと訪れてリセットしたり、“生活に組み込める温泉”として支持されているのも納得である。温泉に求める価値として「特別な非日常感」という声があがるが、こうした「日常を底上げしてくれる温泉」もまた、現代のライフスタイルに求められる新しい価値観といえるだろう。
【ホテルグランスパアベニュー「幸楽の湯」】
福岡県朝倉市甘木1677-2／0946-22-1215
〈大浴場〉
■入浴料：一般1000円、会員800円※回数券やフリーパスあり
■営業時間：6時〜10時、13時〜23時
■休館日：なし
■大浴場の種類：内湯男1女1、露天男なし女1
■泉質：アルカリ性単純硫黄温泉
〈貸切風呂〉
■入浴料：1室60分平日1760円〜3120円・土日祝日2200円〜3900円※平日は土日祝日の20％オフとなる
■営業時間：10時〜22時(最終受付21時45分)
■休館日：なし
■貸切風呂の種類：貸切内湯6・貸切半露天5
■圧倒的スケールのpH値10.1の大型温泉！1日中楽しめる“体験型”美人湯「カルナパーク 花立山温泉」
北部九州最大級の規模を誇る大型温泉施設。pH10.1の高アルカリ性温泉に加え、豊富な湯量と多彩な浴槽の多さで、温泉の魅力を余すことなく体感できる。和風大浴場・洋風大浴場の2つの趣が異なる巨大な大浴場を擁し、それらが週替わりで男女入れ替わるのも特徴。浴場内には20種類以上の湯舟がそろい、露天風呂からは朝倉の大自然が一望できる絶景露天も備える。温泉の泉質・眺望ともに突出して優れたこちらの温泉館にはレストランや無料休憩室、エステやあかすり、ボディケアマッサージや足つぼマッサージ、リンパケアやカットサロンまで備わり、まさに“1日滞在型”の温泉施設といえる。今回はフロントの金子さんが取材に対応してくれた。
――まず、温泉館からの景観がすばらしいですね！
筑前町を一望できる高台にあり、眼下にはのどかな田園風景が広がっておりますので、身も心もリフレッシュできるかと思います。当館をご利用の際には、ぜひ第3駐車場から運行しておりますスロープカーをご利用下さい。
――スロープカー、乗りました！とても楽しかったです。高台からの景観もダイナミックですが、こちらは湧出量も豊富なんですよね？
実は当館は2つの源泉を保有しております。そして、どちらともに毎分800リットルという豊富な湯量を誇り、そのおかげで数多く点在しているすべての湯舟を源泉かけ流しにすることができております。
――2つの源泉を使用しているとのことですが、それぞれに違いはありますか？
基本的にどちらも同じ泉質で、pH値も同じです。
――pH値といえば、今回の取材の本題ですね！pH10.1という高アルカリ性の貴温泉ですが、実際に入浴した際の肌触りや特徴について詳しく教えてください。
湯船のお湯を触っていただくとすぐにお湯のとろみを感じていただけると思います。保湿・保温効果が高く、しっとりとした肌の感触が持続するのが特徴です。
――そのすばらしい美人湯が20種類以上の湯舟に注がれているわけですが、人気の高い浴槽はどれですか？
大浴場は和風と洋風の2種類あり、共に高温サウナや電気風呂ジェットバスなどを完備しております。特に人気が高いのは、12室ある家族風呂でしょうか！また、専用車椅子でそのままご入浴できる別棟の家族風呂もご好評いただいております。
――家族風呂は宿泊もできるんですよね？
はい。普段は家族風呂として貸し出ししているお部屋にご宿泊も可能です。12室ある家族風呂にはそれぞれ個室が付いているので日帰り利用の際はゆっくりくつろげますし、宿泊する際はお部屋としてご利用いただけます。
――最後に「1日滞在型温泉」としての魅力を教えてください。
当館は温泉のみの施設ではなく、温泉複合施設として営業しております。大小宴会としてのご利用や、カラオケルーム、地元の食材を活かしたレストランもございますのでゆっくりお過ごしいただけると思います。
泉質・規模・体験のすべてがそろった、エンタメ性の高い温泉館である。駐車場からスロープカーで高台の温泉宿まで登る楽しさ、豊富な数の浴槽の存在、露天風呂から眺める絶景、そして地元の食材をおいしく食べられるレストラン。これらの存在がただの入浴施設ではなく、温泉を“体験”というカテゴリーまで引き上げてくれている。サウナや休憩スペースまで含めて1日ゆったり過ごせるため、“プチ旅行気分”を味わうことが可能。高pHの温泉による“美肌効果”と「楽しかった」という“体験価値”を持ち帰れる、一挙両得の施設。家族全員で訪れてほしい温泉館である。
【カルナパーク花立山温泉】
福岡県朝倉郡筑前町上高場795／0946-23-0001
〈大浴場〉
■入浴料：中学生以上1210円、3歳以上770円、3歳未満は無料
■営業時間：10時〜21時(最終受付20時)
■休館日：水曜日(水曜が祭日の場合は営業)
■大浴場の種類：内湯男1女1、露天男1女1
■泉質：アルカリ性単純硫黄温泉
■湯の効能：筋肉痛・関節痛、冷え性、胃腸機能改善、神経不安定症改善、アトピー性皮膚炎改善、疲労回復、健康増進など
〈貸切風呂〉
■入浴料：1室60分2980円~3650円※入室人数の制限なし
■営業時間：10時〜21時(最終受付20時)
■休館日：水曜日(水曜が祭日の場合は営業)
■貸切風呂の種類：貸切半露天(個室付き)12※宿泊状況により利用できない時間帯あり
■とろけるような湯ざわりと静けさに癒やされる、非日常温泉「美奈宜の舞」
最後に紹介するのは、“とろとろの美人の湯”として知られる小京都・秋月の日帰り温泉。pH9.8のアルカリ性の温泉は、湯に浸かると、まるで美容液に包まれるようななめらかな感触で驚く。しっとりとした潤いが続き、湯上がり後の肌の状態も良好だ。筑後平野を望むロケーションも魅力で、大浴場の露天風呂からは耳納連山を一望。静かな環境の中で非日常感を味わえるのもポイントが高い。今回は、「美奈宜(みなぎ)の舞」運営会社の責任者に話を聞くことができた。
――pH9.8という高アルカリ性の温泉が特徴の貴温泉。「とろとろの美人の湯」と名高いですが、湯の特徴を教えてください。
毎分386リットル湧き出る豊富な源泉を贅沢に使用しています。入っていただくとわかりますが、とろとろした肌触りとなっており、湯あがり後にはすべすべな肌になりますので、別名・美人の湯と呼ばれていることにもご納得していただけると思います。pH値が高いことで肌の角質がやわらかくなり体から熱が逃げにくくなります。湯あがり後も冷めにくく体の芯まで温めてくれる温泉です。
――朝倉エリアに高pHの温泉が点在しておりますが、貴温泉ならではの魅力も教えてください。
街から離れた静かな住宅街にあるため、ゆっくりとくつろげて非日常空間を味わうことができる点でしょうか。高台に建つので耳納連山も一望できます。また毎時間、温度確認と清掃を実施しているので、常にきれいなお湯をお楽しみいただけるのも魅力のひとつです。ヨギボーなどを完備した有料休憩室もあるので、温泉の合間にお楽しみいただければと思います。お子さん連れの方は家族風呂もぜひご利用ください。
――そういえば、離れタイプのすてきな貸切風呂がありますね！まるで温泉宿のような旅情を感じる造りでした。貸切風呂の魅力をもう少しお聞かせください。
別館の貸切風呂は全室完全離れの個室となっており、テレビや冷蔵庫も完備しているためゆっくりとお過ごしいただけると思います。なんといっても圧倒されるほどの大きな岩風呂と石風呂をお楽しみいただければと思います。ネットから予約ができ、おひとり様からでも利用可能です！
――本館の母屋のお食事処がすてきですね！お食事処の魅力やおすすめメニューを教えてください
一番は、耳納連山の絶景を楽しみながら食事ができる点でしょうか？食事処の外にはブランコもあり、写真スポットにもなっているんですよ。
人気メニューは、料理人が手間をかけて考えた、半熟とろとろな親子丼(800円)や、こしのある肉うどん(800円)です。アルコール類も完備しておりますので、お車の運転がなければぜひ！珍しい、生樽のノンアルコールビール(500円)もあります。甘い物がお好きな方には、生乳ソフトクリーム(500円)や、糸島の「またいちの塩」を贅沢に使用した塩ミルクジェラートを使った当社オリジナルの「舞‘S最中ジェラート(500円)」もおすすめです。
喧騒から離れ、心と肌を整える--そんな時間を求める人にぴったりの一湯だ。高いアルカリ性の数値を誇りながら、優しさを感じる湯ざわりは、長くつかっていたくなる心地よさ。時間の流れがゆっくりと感じられ、気づけば日々の疲れや緊張がふっとほどけていくことだろう。また、自然に囲まれたロケーションも相まって、五感で“癒やし”を感じられるのも特徴。派手さはないが、そのぶん一つひとつの体験が丁寧で、満足度の高い時間を過ごすことができる。忙しい日常の合間に、自分をいたわる時間を持ちたい人にふさわしい、美肌とリラックスの両方を手にすることができる一湯だ。
【美奈宜の舞 (本館・別館)】
本館：福岡県朝倉市美奈宜の杜3-1-6／別館：福岡県朝倉市美奈宜の杜1-8-1／0946-21-3222
〈大浴場〉
■入浴料：中学生以上1000円、小学生以上500円、小学生未満無料
■営業時間：平日10時〜21時、土日祝10時〜22時
■休館日：なし
■大浴場の種類：内湯男1女1、露天男1女1
■泉質：アルカリ性単純温泉
■湯の特徴・効能：関節痛・冷え性・自律神経不安定症・不眠症・うつ状態など
〈貸切風呂〉
■入浴料：本館1室50分1500円＋人数分の大浴場入浴料、別館1室50分2000円＋人数分の大浴場入浴料
■営業時間：平日10時〜21時、土日祝10時〜22時
■休館日：なし
■貸切風呂の種類：本館貸切内湯3・別館貸切内湯8(個室付き離れ)
ひと言に「美人湯」「高pH温泉」といっても、その魅力はさまざまだ。福岡市からレンタカーを借りずとも、電車で手軽に訪れることができる「グランスパアベニュー幸楽の湯」、1日中満喫できる“滞在型温泉”なら「花立山温泉」、静かな非日常感を味わいたいなら「美奈宜の舞」…それぞれ異なる個性を持ちながら、いずれも高いpH値を誇る実力派がそろう。気分や目的に合わせて選べば、きっと“自分にぴったりの美人湯”に出会えるはず。福岡に旅行や出張で訪れた際は、少し足を伸ばして肌も心も整う温泉旅へ出かけてみてはいかがだろうか。
取材・文＝大庭かおり
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
そんなアルカリ性の湯のなかでもさらに注目をしたいのが「高pH(ペーハー)」の温泉だ。温泉好きはもちろん、美容意識の高い人からも注目されている数値である。数値が高いほど美人湯としての呼び声も高くなり、肌の“つるつる＆ツヤツヤ感”の実感がグンとあがる。一般的な温泉のpH値の平均は7.5〜8.0前後で弱アルカリ性温泉と呼ばれている。pH8.5を超えるとアルカリ性温泉と呼ばれ、9.0を超えると美人湯として重宝される湯として評判となる。
そんな高pHの温泉が、なんと福岡県のとあるエリアに密集しているという。しかもそのpH値は9.0どころか10.0超えがそろうというから驚きだ。そのエリアとは福岡県のほぼ中央に位置する朝倉エリア。今回は朝倉エリアの「高pH値の美人湯」から3湯を厳選！pH値だけでは計り知れない美肌の秘密にも追求し、記事としてお届けする。福岡を訪れた際には少し足を伸ばして、美人湯のハシゴといこう！
■駅チカでアクセス抜群！福岡市から足を伸ばしてpH10.0の極上温泉「グランスパアベニュー 幸楽の湯」へ！
朝倉市の中心部に位置し、アクセスのよさで人気を集める日帰り温泉。最大の特徴は、pH10.0という高アルカリ性の湯だ。湯に身を沈めた瞬間に感じる“ヌルッ”とした肌触りは、まさに美人湯ならでは。入浴後は肌がしっとりと整い、まるで化粧水をまとったかのような感覚に包まれる。浴場はシンプルながらも機能的で清潔。日常使いしやすい雰囲気が魅力で、支配人にお話を聞くと「観光の合間に入浴してくださるお客様のほか、地域に根ざした癒やしの湯として、仕事帰りに立ち寄る地元客も多いんですよ」とのこと。支配人に詳しく話を聞いてみた。
――pH値が10.0と高くて驚きました！実際に入浴すると感じられる「ヌルヌル感」や肌触りの特徴について教えてください。
当館の温泉はpH10.0のアルカリ性単純硫黄温泉で、入浴した瞬間から“ヌルヌル感”がすぐにわかるのが大きな特徴です。この“ヌルヌル感”は古い角質を優しく洗い流す作用によるもので、まるで肌が湯でコーティングされたような、なめらかでやわらかい肌触りをご体感いただけると思います。
――入浴後はどのような肌の変化がありますか？
入浴後は肌のざらつきが取れ、つるつるとした質感に整います。また、しっとりとした保湿感が持続しやすく、「肌がワントーン明るくなった」と感じられているお客様も多くいらっしゃいます。日常のスキンケアとは違った、温泉ならではの自然な美肌効果が期待できますよ。
――湧出量も豊富なんですよね？加温はしているとのことですが、泉質を損なわないための工夫なども教えてください。
地下深くから安定して湧出する源泉を有しており、豊富な湯量も当館の魅力のひとつです。源泉の特性を活かしながら、快適な温度でご入浴いただけるよう加温を行っておりますが、成分や泉質を損なわないよう管理を徹底しております。常に新鮮な湯を保つ工夫を行っていますので、温泉本来のよさをしっかりと感じていただけると思います。
――pH値以外で自慢できる点について教えてください。
ほのかに香る硫黄の香りは自慢です。あとはやわらかな湯ざわりも魅力ですね。広々とした浴場でゆったりとお過ごしいただけるよう、空間づくりにもこだわっております。
――実際に入浴されたお客様の反応や印象的な声があれば教えてください。
「肌がすべすべになった」「お風呂上がりもしっとり感が続く」「何度も通いたくなる」といったお声を多くいただいております。特に女性のお客様からは、美肌効果を実感できる温泉としてご好評をいただいております。
気軽さと泉質のよさを兼ね備えた、福岡県民にとっては“通える美人湯”とも言える存在の「グランスパアベニュー 幸楽の湯」。駅チカという立地にありながら、しっかりと高アルカリの“ぬるすべ感”を味わえるのは大きな魅力だ。わざわざ遠出しなくても、日常の延長線で“肌が変わる体験”ができるという点も高評価であろう。仕事帰りに立ち寄ってリフレッシュしたり、休日にふらっと訪れてリセットしたり、“生活に組み込める温泉”として支持されているのも納得である。温泉に求める価値として「特別な非日常感」という声があがるが、こうした「日常を底上げしてくれる温泉」もまた、現代のライフスタイルに求められる新しい価値観といえるだろう。
【ホテルグランスパアベニュー「幸楽の湯」】
福岡県朝倉市甘木1677-2／0946-22-1215
〈大浴場〉
■入浴料：一般1000円、会員800円※回数券やフリーパスあり
■営業時間：6時〜10時、13時〜23時
■休館日：なし
■大浴場の種類：内湯男1女1、露天男なし女1
■泉質：アルカリ性単純硫黄温泉
〈貸切風呂〉
■入浴料：1室60分平日1760円〜3120円・土日祝日2200円〜3900円※平日は土日祝日の20％オフとなる
■営業時間：10時〜22時(最終受付21時45分)
■休館日：なし
■貸切風呂の種類：貸切内湯6・貸切半露天5
■圧倒的スケールのpH値10.1の大型温泉！1日中楽しめる“体験型”美人湯「カルナパーク 花立山温泉」
北部九州最大級の規模を誇る大型温泉施設。pH10.1の高アルカリ性温泉に加え、豊富な湯量と多彩な浴槽の多さで、温泉の魅力を余すことなく体感できる。和風大浴場・洋風大浴場の2つの趣が異なる巨大な大浴場を擁し、それらが週替わりで男女入れ替わるのも特徴。浴場内には20種類以上の湯舟がそろい、露天風呂からは朝倉の大自然が一望できる絶景露天も備える。温泉の泉質・眺望ともに突出して優れたこちらの温泉館にはレストランや無料休憩室、エステやあかすり、ボディケアマッサージや足つぼマッサージ、リンパケアやカットサロンまで備わり、まさに“1日滞在型”の温泉施設といえる。今回はフロントの金子さんが取材に対応してくれた。
――まず、温泉館からの景観がすばらしいですね！
筑前町を一望できる高台にあり、眼下にはのどかな田園風景が広がっておりますので、身も心もリフレッシュできるかと思います。当館をご利用の際には、ぜひ第3駐車場から運行しておりますスロープカーをご利用下さい。
――スロープカー、乗りました！とても楽しかったです。高台からの景観もダイナミックですが、こちらは湧出量も豊富なんですよね？
実は当館は2つの源泉を保有しております。そして、どちらともに毎分800リットルという豊富な湯量を誇り、そのおかげで数多く点在しているすべての湯舟を源泉かけ流しにすることができております。
――2つの源泉を使用しているとのことですが、それぞれに違いはありますか？
基本的にどちらも同じ泉質で、pH値も同じです。
――pH値といえば、今回の取材の本題ですね！pH10.1という高アルカリ性の貴温泉ですが、実際に入浴した際の肌触りや特徴について詳しく教えてください。
湯船のお湯を触っていただくとすぐにお湯のとろみを感じていただけると思います。保湿・保温効果が高く、しっとりとした肌の感触が持続するのが特徴です。
――そのすばらしい美人湯が20種類以上の湯舟に注がれているわけですが、人気の高い浴槽はどれですか？
大浴場は和風と洋風の2種類あり、共に高温サウナや電気風呂ジェットバスなどを完備しております。特に人気が高いのは、12室ある家族風呂でしょうか！また、専用車椅子でそのままご入浴できる別棟の家族風呂もご好評いただいております。
――家族風呂は宿泊もできるんですよね？
はい。普段は家族風呂として貸し出ししているお部屋にご宿泊も可能です。12室ある家族風呂にはそれぞれ個室が付いているので日帰り利用の際はゆっくりくつろげますし、宿泊する際はお部屋としてご利用いただけます。
――最後に「1日滞在型温泉」としての魅力を教えてください。
当館は温泉のみの施設ではなく、温泉複合施設として営業しております。大小宴会としてのご利用や、カラオケルーム、地元の食材を活かしたレストランもございますのでゆっくりお過ごしいただけると思います。
泉質・規模・体験のすべてがそろった、エンタメ性の高い温泉館である。駐車場からスロープカーで高台の温泉宿まで登る楽しさ、豊富な数の浴槽の存在、露天風呂から眺める絶景、そして地元の食材をおいしく食べられるレストラン。これらの存在がただの入浴施設ではなく、温泉を“体験”というカテゴリーまで引き上げてくれている。サウナや休憩スペースまで含めて1日ゆったり過ごせるため、“プチ旅行気分”を味わうことが可能。高pHの温泉による“美肌効果”と「楽しかった」という“体験価値”を持ち帰れる、一挙両得の施設。家族全員で訪れてほしい温泉館である。
【カルナパーク花立山温泉】
福岡県朝倉郡筑前町上高場795／0946-23-0001
〈大浴場〉
■入浴料：中学生以上1210円、3歳以上770円、3歳未満は無料
■営業時間：10時〜21時(最終受付20時)
■休館日：水曜日(水曜が祭日の場合は営業)
■大浴場の種類：内湯男1女1、露天男1女1
■泉質：アルカリ性単純硫黄温泉
■湯の効能：筋肉痛・関節痛、冷え性、胃腸機能改善、神経不安定症改善、アトピー性皮膚炎改善、疲労回復、健康増進など
〈貸切風呂〉
■入浴料：1室60分2980円~3650円※入室人数の制限なし
■営業時間：10時〜21時(最終受付20時)
■休館日：水曜日(水曜が祭日の場合は営業)
■貸切風呂の種類：貸切半露天(個室付き)12※宿泊状況により利用できない時間帯あり
■とろけるような湯ざわりと静けさに癒やされる、非日常温泉「美奈宜の舞」
最後に紹介するのは、“とろとろの美人の湯”として知られる小京都・秋月の日帰り温泉。pH9.8のアルカリ性の温泉は、湯に浸かると、まるで美容液に包まれるようななめらかな感触で驚く。しっとりとした潤いが続き、湯上がり後の肌の状態も良好だ。筑後平野を望むロケーションも魅力で、大浴場の露天風呂からは耳納連山を一望。静かな環境の中で非日常感を味わえるのもポイントが高い。今回は、「美奈宜(みなぎ)の舞」運営会社の責任者に話を聞くことができた。
――pH9.8という高アルカリ性の温泉が特徴の貴温泉。「とろとろの美人の湯」と名高いですが、湯の特徴を教えてください。
毎分386リットル湧き出る豊富な源泉を贅沢に使用しています。入っていただくとわかりますが、とろとろした肌触りとなっており、湯あがり後にはすべすべな肌になりますので、別名・美人の湯と呼ばれていることにもご納得していただけると思います。pH値が高いことで肌の角質がやわらかくなり体から熱が逃げにくくなります。湯あがり後も冷めにくく体の芯まで温めてくれる温泉です。
――朝倉エリアに高pHの温泉が点在しておりますが、貴温泉ならではの魅力も教えてください。
街から離れた静かな住宅街にあるため、ゆっくりとくつろげて非日常空間を味わうことができる点でしょうか。高台に建つので耳納連山も一望できます。また毎時間、温度確認と清掃を実施しているので、常にきれいなお湯をお楽しみいただけるのも魅力のひとつです。ヨギボーなどを完備した有料休憩室もあるので、温泉の合間にお楽しみいただければと思います。お子さん連れの方は家族風呂もぜひご利用ください。
――そういえば、離れタイプのすてきな貸切風呂がありますね！まるで温泉宿のような旅情を感じる造りでした。貸切風呂の魅力をもう少しお聞かせください。
別館の貸切風呂は全室完全離れの個室となっており、テレビや冷蔵庫も完備しているためゆっくりとお過ごしいただけると思います。なんといっても圧倒されるほどの大きな岩風呂と石風呂をお楽しみいただければと思います。ネットから予約ができ、おひとり様からでも利用可能です！
――本館の母屋のお食事処がすてきですね！お食事処の魅力やおすすめメニューを教えてください
一番は、耳納連山の絶景を楽しみながら食事ができる点でしょうか？食事処の外にはブランコもあり、写真スポットにもなっているんですよ。
人気メニューは、料理人が手間をかけて考えた、半熟とろとろな親子丼(800円)や、こしのある肉うどん(800円)です。アルコール類も完備しておりますので、お車の運転がなければぜひ！珍しい、生樽のノンアルコールビール(500円)もあります。甘い物がお好きな方には、生乳ソフトクリーム(500円)や、糸島の「またいちの塩」を贅沢に使用した塩ミルクジェラートを使った当社オリジナルの「舞‘S最中ジェラート(500円)」もおすすめです。
喧騒から離れ、心と肌を整える--そんな時間を求める人にぴったりの一湯だ。高いアルカリ性の数値を誇りながら、優しさを感じる湯ざわりは、長くつかっていたくなる心地よさ。時間の流れがゆっくりと感じられ、気づけば日々の疲れや緊張がふっとほどけていくことだろう。また、自然に囲まれたロケーションも相まって、五感で“癒やし”を感じられるのも特徴。派手さはないが、そのぶん一つひとつの体験が丁寧で、満足度の高い時間を過ごすことができる。忙しい日常の合間に、自分をいたわる時間を持ちたい人にふさわしい、美肌とリラックスの両方を手にすることができる一湯だ。
【美奈宜の舞 (本館・別館)】
本館：福岡県朝倉市美奈宜の杜3-1-6／別館：福岡県朝倉市美奈宜の杜1-8-1／0946-21-3222
〈大浴場〉
■入浴料：中学生以上1000円、小学生以上500円、小学生未満無料
■営業時間：平日10時〜21時、土日祝10時〜22時
■休館日：なし
■大浴場の種類：内湯男1女1、露天男1女1
■泉質：アルカリ性単純温泉
■湯の特徴・効能：関節痛・冷え性・自律神経不安定症・不眠症・うつ状態など
〈貸切風呂〉
■入浴料：本館1室50分1500円＋人数分の大浴場入浴料、別館1室50分2000円＋人数分の大浴場入浴料
■営業時間：平日10時〜21時、土日祝10時〜22時
■休館日：なし
■貸切風呂の種類：本館貸切内湯3・別館貸切内湯8(個室付き離れ)
ひと言に「美人湯」「高pH温泉」といっても、その魅力はさまざまだ。福岡市からレンタカーを借りずとも、電車で手軽に訪れることができる「グランスパアベニュー幸楽の湯」、1日中満喫できる“滞在型温泉”なら「花立山温泉」、静かな非日常感を味わいたいなら「美奈宜の舞」…それぞれ異なる個性を持ちながら、いずれも高いpH値を誇る実力派がそろう。気分や目的に合わせて選べば、きっと“自分にぴったりの美人湯”に出会えるはず。福岡に旅行や出張で訪れた際は、少し足を伸ばして肌も心も整う温泉旅へ出かけてみてはいかがだろうか。
取材・文＝大庭かおり
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。