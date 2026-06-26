将棋の第74期王座戦挑戦者決定トーナメント2回戦が6月25日、東京・将棋会館で行われ、「名誉王座」資格保持者の羽生善治九段（55）が近藤誠也八段（29）との千日手指し直し局に勝利。解説棋士からも「会心の内容」と声が上がる指し回しで、堂々の準決勝進出を決めた。

【映像】羽生九段が“快勝”を飾った瞬間

千日手局は、羽生九段の角換わり志向に対して、△3三金型を目指したのが近藤八段の趣向だった。ABEMAでテキスト解説を務めた黒田尭之六段（29）は、「互いに攻め合う激しい将棋となりましたが、終盤まで均衡が保たれていたようで、最後はお互い打開も難しく千日手になったのは妥当でしょうか」とコメント。午後7時51分に83手で千日手が成立した。

先後を入れ替え近藤八段の先手番となった指し直し局は、相掛かりの出だしに。解説の黒田六段は、近藤八段が飛車先の歩交換を保留したことが「比較的珍しい指し方で、研究勝負とは違った展開となりました」と指摘した。

さらに、羽生九段が後手番ながら積極的に仕掛けて難しい中盤戦に突入。良い勝負と見られていたものの、そこから羽生九段の攻めが刺さり、後手がリードすることに成功した。黒田六段は、「1分将棋になってからも正確にリードを広げ、羽生九段にとって会心の内容だったのではないでしょうか」と振り返った。

この結果、羽生九段がベスト4に進出。前期の挑戦者決定戦では伊藤叡王（現王座）に敗れて挑戦権を逃していただけに、リベンジと“王座奪還”に向けてなんとしてでも五番勝負に向かいたいところだ。大注目の準決勝では、広瀬章人九段（39）と対戦する。

（ABEMA／将棋チャンネルより）