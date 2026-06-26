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気象台は、26日午前6時59分に、レベル４土砂災害危険警報を八尾市に発表しました。

大阪府では、土砂災害に厳重に警戒してください。

【土砂災害警報（発表中）】
■堺市
●レベル２土砂災害注意報

■岸和田市
●レベル２土砂災害注意報

■豊中市
●レベル２土砂災害注意報

■池田市
●レベル２土砂災害注意報

■吹田市
●レベル２土砂災害注意報

■高槻市
●レベル４土砂災害危険警報

■貝塚市
●レベル２土砂災害注意報

■枚方市
●レベル２土砂災害注意報

■茨木市
●レベル４土砂災害危険警報

■八尾市
●レベル４土砂災害危険警報【発表】

■泉佐野市
●レベル２土砂災害注意報

■富田林市
●レベル２土砂災害注意報

■寝屋川市
●レベル２土砂災害注意報

■河内長野市
●レベル２土砂災害注意報

■大東市
●レベル４土砂災害危険警報

■和泉市
●レベル２土砂災害注意報

■箕面市
●レベル２土砂災害注意報

■柏原市
●レベル４土砂災害危険警報

■羽曳野市
●レベル２土砂災害注意報

■摂津市
●レベル２土砂災害注意報

■東大阪市
●レベル４土砂災害危険警報

■泉南市
●レベル２土砂災害注意報

■四條畷市
●レベル４土砂災害危険警報

■交野市
●レベル２土砂災害注意報

■大阪狭山市
●レベル２土砂災害注意報

■島本町
●レベル２土砂災害注意報

■豊能町
●レベル４土砂災害危険警報

■能勢町
●レベル２土砂災害注意報

■熊取町
●レベル２土砂災害注意報

■太子町
●レベル２土砂災害注意報

■河南町
●レベル２土砂災害注意報

■千早赤阪村
●レベル２土砂災害注意報