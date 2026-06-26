ワールドカップ北中米大会

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）は25日（日本時間26日）、F組第3節の日本―スウェーデン戦がダラス・スタジアムで行われる。日本のスターティングメンバーが発表されると、ファンは名前のなかった主力のひとりに「まさかのいない」と騒然となっている。

チュニジア戦から3人を入れ替えた森保ジャパン。DFで冨安に代わり瀬古、中盤で伊東に代わり堂安が一列前に上がって右ワイドに菅原を入れた。さらに、左シャドーには前田を起用。佐野をベンチに置き鎌田と田中の2ボランチで臨むとみられる。

日本は20日（同21日）のチュニジア戦、GK鈴木、DF右から冨安、板倉、伊藤、右ワイドに堂安、左ワイドに中村、ボランチに佐野と田中、右シャドー伊東、左シャドー鎌田、ワントップ上田のスタメンを組んでいた。

ここまで2戦連続フル出場していた佐野を休ませた森保監督の采配に、ネット上の日本のファンからは「まさかの佐野海舟いない」「ん、ターンオーバー？」「ついにここで佐野海舟休ませたー」「大きいのは冨安と佐野海舟を休ませてるところかな」「佐野海舟がいないぞ…？」「ここにきて佐野海舟外してくるんだ すごい采配やな」などの声が上がった。



（THE ANSWER編集部）