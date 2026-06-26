ビジネスの場はもちろん、結婚式や式典など、大切な場面で袖を通す機会が多いスーツ。インターネットリサーチの株式会社NEXERはこのほど、オーダースーツなどの専門店経営・服地販売を手がけるグローバルスタイル株式会社と共同で、全国の男女1000人を対象に「スーツが似合う男性芸能人」についてのアンケートを実施、ランキング結果を公表した。



【調査結果】ドラマのイメージ強し！名優がズラリとランクイン

第5位は木村拓哉(61票)がランクイン。「おじさんなのにイケメン(20代女性)」「着こなしがきれいだと思う。こだわってきているので似合っている(30代女性)」など、着こなしを評価する声が多く寄せられた。



第4位は織田裕二(63票)。「踊る大捜査線のイメージが強い(30代女性)」「スーツというドラマで主演されてたから(40代男性)」など、ドラマでの役柄イメージが強く反映され、代表作で見せたスーツ姿がそのまま俳優のイメージとして定着しているようだ。



第2位はタモリと阿部寛が82票で並んだ。タモリには「いつもスーツを着ていて似合っている(20代男性)」「レギュラー番組に出ていた時代のイメージが強いため(30代女性)」など、長年テレビでスーツ姿を見続けてきた「定着したイメージ」の声が集まり、阿部は「体型や立ち姿でスーツが似合うと感じるから(30代男性)」「高身長でダンディ(30代男性)」など、恵まれた体型とルックスで票を集めた。



第1位は舘ひろし(107票)。「スーツのイメージがある。大人な少し怖い感じ(30代女性)」「スーツ姿に品格がある(40代女性)」「刑事ドラマに多く出演されスーツを多く着てるから(50代男性)」など、3月に76歳を迎えながら今も第一線で活躍、大人の落ち着きも魅力のベテラン俳優を推す声が目立った。



（よろず～ニュース調査班）