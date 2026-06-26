フリーアナ皆藤愛子（42）が結婚について相次いで語り、ファンらの耳目を集めた。

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まずは雑誌「STORY」が24日に《皆藤愛子 今の結婚観について語る》との見出しで、ネットにアップしたインタビュー記事。皆藤はこう語ったそうだ。

「結婚への憧れも、一人の時間を大切にしたい気持ちも、どちらも本音です。だから最近は、『どちらかを選ぶ』というより、どうしたら両方を大切にできるのかを考えるようになりました。まだはっきりとした答えがあるわけではないのですが、その時々の自分の気持ちに耳を傾けながら、無理なく選んでいけたらいいなと思っています」

もうひとつは、同じ芸能事務所「セント・フォース」の望月理恵（54）と共に出演した21日の「Official Book 2026−2027」（小学館）発売記念イベント。結婚について、

「日替わりで、すごくしたい時とひとりが最高の時があるので、気持ちが合致するタイミングがあれば」などと語り、会場を沸かせた。

「理想の男性」について聞かれると、

「とにかく優しい人ですね。ごめんなさい、面白いことが言えない」と答えたそうだ。

また美の秘訣を問わると、

「筋トレが大好きで15年くらい続けています。体的にも心的にも筋トレをすれば解決する」と笑顔で返したらしい。

■「公にしていないパートナーがいるんじゃないか？」

「これらのコメントは、バラエティ番組などでも語っています。結婚願望はある。でも、独身生活を肯定的に楽しんでいて、急いではいない。生活リズムが確立しているというのです」

と、皆藤を取材する芸能ライターはこう言う。

「ビジュアル系ロックバンドのベーシストとの沖縄デートを2017年に『フライデー』にキャッチされていますし、恋の噂がゼロというわけじゃないんです。でも、じゃあ結婚かというと、そこまでいかない。ネットでも、どうして結婚しないのかとの疑問がたびたびあがり、七不思議のような状況が続いています」

今回も結婚について、胸中を語ってはいるが、プライベートについては、ほとんど明らかにまま。

「結婚しないのは性格に問題があるからとか、結婚して人気を下げたくないのではないか。そもそも結婚願望がないという見方、さらに実は事実婚とか、公にしていないパートナーがいるんじゃないかと根拠のない憶測がまた飛び交っています」（同）

いずれも真相は、皆藤の笑顔のヴェールの向こう側なのであった。

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