コートジボワールがキュラソーに2-0で勝利した

北中米共催ワールドカップ（W杯）は現地時間6月25日にグループリーグE組の最終戦の2試合が行われた。

コートジボワール代表が初出場のキュラソー代表を2-0で下し、4度目の出場で初の決勝トーナメント進出を決めた。

コートジボワールが勝ち点3、キュラソーが勝ち点1で迎えた最終戦。引き分け以上で突破が決まるコートジボワールは前半7分、相手のミスを突いてボールを奪ったMFヤン・ディオマンデの左クロスからFWニコラ・ペペが決めて均衡を破った。

引き分けでいいコートジボワールは無理に攻めることなく冷静な戦いで時間を進めていく。そして後半19分、一瞬の隙を突いて最終ラインの背後に抜け出したペペがこの日2点目のゴールを奪ってリードを広げた。

逆転突破の可能性があるキュラソーもカウンターや個の突破からゴールに迫る場面もつくったが、攻撃は散発に終わり得点は奪えず。人口15万人の小国はエクアドル代表との第2戦で歴史的なW杯初勝ち点は手にしたが、初勝利を挙げることはできなかった。

したたかな試合運びを見せたコートジボワールは快勝で2位の座を確保。英雄ディディエ・ドログバらを擁して戦った過去3大会はいずれもグループリーグ敗退に終わっていたアフリカ屈指のタレント軍団が、4度目の挑戦で悲願の決勝トーナメント進出を果たした。（FOOTBALL ZONE編集部）