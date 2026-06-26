ダラスで運命の一戦に臨む

森保一監督率いる日本代表（FIFAランク16位）は現地時間6月25日、アメリカ・テキサス州のダラス・スタジアムでFIFA北中米ワールドカップ（W杯）グループステージ第3節のスウェーデン戦（同36位）に臨む。

試合に先立って先発メンバーが発表され、チュニジア戦から3人が変更となった。

チュニジア戦から中4日で挑む一戦で、森保一監督はDF瀬古歩夢、DF菅原由勢を起用。オランダ戦でスタメン出場していたFW前田大然もスタメンに名を連ねた。

日本代表は初戦のオランダ戦（14日）を2-2のドロー発進。MF中村敬斗が同点ゴール、MF鎌田大地が終盤に劇的弾を挙げて、貴重な勝ち点1を掴み取った。先発メンバー4人を入れ替えて臨んだ第2戦のチュニジア戦は4-0の快勝。エースのFW上田綺世にW杯初ゴールを含む2得点が生まれた。スウェーデン戦はMF久保建英が左膝の負傷で欠場。決勝トーナメント進出、グループの順位を決める大一番に臨む。

F組2位の日本は逆転の1位通過なら29日の決勝トーナメント1回戦でC組2位のモロッコと、2位通過なら同1位のブラジルと対戦する。3位通過の場合は他会場の結果による。同時刻キックオフのオランダ対チュニジアも順位決定に関わってくる。森保監督は「1位通過できるように戦いたいという思いで、決勝トーナメントに進んでいきたい」と意気込んでいた。

日本のスタメン11人は以下のとおり。

GK

鈴木彩艶

DF

菅原由勢

板倉滉

瀬古歩夢

伊藤洋輝

MF

田中碧

鎌田大地

前田大然

堂安律

中村敬斗

FW

上田綺世（FOOTBALL ZONE編集部）