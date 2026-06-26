◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＥ組第３戦 キュラソー０―２コートジボワール（２５日、フィラデルフィア競技場）

初出場のキュラソー（ＦＩＦＡランク８２位）と３大会ぶり４度目の出場となるコートジボワール（同３３位）が対戦。キュラソーは０―２で敗れ、大会初勝利を挙げられないまま１次リーグで敗退した。コートジボワールはここまで２試合連続で先制点を奪っており、この日も前半７分にＦＷペペに先制を許すと、後半１９分にも再びペペにゴールを奪われ、２失点目を喫した。

キュラソーは反撃を試みたが及ばなかった。

グループステージ各組３位の１２チームのうち、決勝トーナメントへは上位８チームが進出する。しかし、すでに８位以内は勝ち点２以上のチームが占めており、勝ち点１のキュラソーは進出条件を満たせず。初出場での決勝トーナメント進出はならなかった。

しかしながら初出場の今大会では初戦のドイツ（１●７）でコメネンシアが同国初ゴールを決めると、続くエクアドル戦では０―０で歴史的な勝ち点１を手にするなど、人口１５万人の“史上最小国”は確かな存在感を示した。

◆キュラソー 初出場。ＦＩＦＡランク８２位。オランダ出身のルッテン監督（６４）が就任４か月でＷ杯へ。４―３―３をベースで堅守を志す。北中米カリブ海３次予選Ｂ組１位。予選成績は６勝２分２敗。 ベネズエラの北部、約６０キロのカリブ海に浮かぶ面積約４５０平方キロ（鹿児島県種子島ほど）、人口約１４万人の島。１０年に単独でオランダの構成国になった。パピアメント語という独自の言語を持つ。日本からは最短で約２２時間。リキュールの「キュラソー」は島特産のオレンジから造られたことで命名された。元プロ野球ヤクルトのバレンティンが出身。首都はウィレムスタット。人口は１５万人でＷ杯出場チームで最少規模。