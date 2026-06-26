女子テニス界のレジェンド、クリス・エバートさん（７１）が２５日（日本時間２６日）、卵巣がんが再発したことを公表した。再発は３度目。

エバートさんはインスタグラムに文章画像をアップ。「私はこれまで、自身の闘病生活について率直かつ誠実に語ることを大切にしてきました。先週末、ＣＴとＰＥＴ検査を受けた結果、卵巣がんが再発していることが判明しました」と明らかにした。

「治療と回復に向けた第一歩としてすでに手術を受け、今後数週間のうちに化学療法を開始する予定です。そのため、今年のウィンブルドンには行かず、今後数か月間は健康回復に専念するため、活動を一時休止することになります」と記した。

また「卵巣がんは容赦のない病気ですが、私は前向きな姿勢で、断固として闘い続けていきます。医療チームの皆様、家族、友人、そして温かい言葉や励ましを寄せてくださったすべての方々に、心から感謝しています。皆さんとまたすぐに会えることを楽しみにしています」とつづった。

この投稿にはかつてライバルでもあったマルチナ・ナブラチロワさんが「私の友人クリッシーは、まさに『チャンピオンの中のチャンピオン』です。だからこそ、彼女ならこの『モンスター』を再び打ち負かすことができるでしょう。私たちは皆、あなたを応援しています。きっとまたがんを克服し、元気な姿で戻ってくると信じています。愛を込めて、ｍ．」とエール。多くの励ましの声が集まっている。

現役時代はプレー中の冷静な態度から「アイスドール」の異名で呼ばれ、４大大会１８勝のレジェンド。全仏オープン７度の優勝記録は史上最多だ。

エバートさんは２０２１年に、ステージ１の卵巣がんと診断された。その後、ＢＲＣＡ遺伝子変異を保有していることが判明し、２２年に予防的な両乳房切除術を受けた。２３年初頭に寛解したと発表したが、同年後半にがんが再発したことを明らかにしていた。