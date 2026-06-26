女優の奈月セナ（３０）が肉体改造に励んだことを報告した。

２６日までに自身のインスタグラムを更新し、「３、４枚目は半年前の写真」と説明して４枚の写真をアップ。「半年間で８〜９キロ増量した！」と明かし、半年前の写真と比較してみせた。

「元々何食べても太らない体質だったけれど、筋量増やしたらあっという間に増えた」という。「体はひと回り大きくなったけれど、それ以上に感じるのはエネルギーの増加。よく食べて、よく動いて、よく眠る。シンプルだけど、毎日が以前より快適」と代謝が増えたことを実感。「困るのは洋服のほとんどがサイズアウトしたこと」とつづった。

半年前の写真では、タイトなデニムを履きこなして全身細身。ビキニを着た一枚もあり、だいぶムキムキなように見えるが、これも「半年前の写真」だという。

たった半年で増量した“アフター”の写真は、下半身にボリュームが。引き締まった肉体美を見せた。

フォロワーは「腰と尻回りがすごいことになってる！」「セナの美尻は形もいいし最高のお尻だと思います」「スタイル良くてかわいいね」「スタイル抜群です」「スタイル良くてそのお尻、とても魅力的です」「鍛えてるね」「トレーニングしてる人の体は他とは違うくらい綺麗です」「９キロ増えたとは思えないですね」「バキバキですね！」「女性らしくカーヴィなのは今！好き」とほれぼれしていた。

グラビアタレントとしても有名な奈月だが、近年はその美ぼうを武器に女優としても活躍している。