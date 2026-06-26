宮本亞門、『探偵！ナイトスクープ』初登場「めちゃめちゃ上岡さんが好きで…」「大阪の国宝級の番組」
演出家の宮本亞門が26日放送のABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』（毎週金曜 後11：17 ※関西ローカル）に初登場し、特命局長を務める。
【動画】衝撃映像…「なんやこれは!?」にんにくたっぷりの湯船につかる依頼者
元気いっぱいに口上を読み上げた宮本は、「あ〜緊張した」と一言。そして、「裏方ですから。これをかんだら、また役者にバカにされる」と笑わせた。
実は宮本は「上岡（龍太郎）さんの時から拝見してて。めちゃめちゃ上岡さんが好きで、鋭くて、きっぷがいいというか。ギリギリまで挑戦してるじゃないですか。スタッフも内容も。だから、日本には最も必要な番組だと思って…大阪の国宝級の番組だと思ってます」と絶賛した。
依頼は、永見大吾探偵の「酒飲みじいじの本音を教えて」、真栄田賢探偵の「熊本のテレビを支配する謎のおじさんたち」、エース探偵の「にんにくに溺れる女」を届ける。
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元気いっぱいに口上を読み上げた宮本は、「あ〜緊張した」と一言。そして、「裏方ですから。これをかんだら、また役者にバカにされる」と笑わせた。
実は宮本は「上岡（龍太郎）さんの時から拝見してて。めちゃめちゃ上岡さんが好きで、鋭くて、きっぷがいいというか。ギリギリまで挑戦してるじゃないですか。スタッフも内容も。だから、日本には最も必要な番組だと思って…大阪の国宝級の番組だと思ってます」と絶賛した。
依頼は、永見大吾探偵の「酒飲みじいじの本音を教えて」、真栄田賢探偵の「熊本のテレビを支配する謎のおじさんたち」、エース探偵の「にんにくに溺れる女」を届ける。