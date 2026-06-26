◇W杯北中米大会1次リーグF組 日本―スウェーデン（2026年6月26日 ダラス）

FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の最終第3戦で、日本代表（FIFAランク16位）はスウェーデン（同36位）と対戦する。試合に先立ち、スウェーデン代表の先発メンバーが発表された。

スウェーデンは、初戦でチュニジアに5―1の快勝を収めたが、2戦目でオランダに1―5の大敗を喫して、1次リーグ突破へ負けられない最終戦となった。

日本戦のスタメンには、プレミアリーグで活躍するイサク、ヨケレス、エランガの3トップの布陣に変更した。

ファンは「エランガに嫌だな〜」「3トップ熱すぎる」「サイドぶち抜かれる方が怖いわ」「3トップ怖すぎる」「攻撃陣嫌だな〜」などの声があがった。

＜スウェーデン代表スタメン＞

GK ヤコブ・ビデルゼッテルストロム

DF グスタフ・ラーゲルビエルケ、ビクトル・リンデロフ、イサク・ヒエン、ガブリエル・グドムンドソン、アレクサンデル・ベルンハルドソン、エリオット・ストラウド

MF ヤシン・アヤリ

FW アレクサンダー・イサク、ビクトル・ヨケレス、アンソニー・エランガ