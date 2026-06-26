レトロゲームの名作が高額落札に 『スーパーマリオブラザーズ3』＆『ゼルダの伝説』＆『ポケットモンスターピカチュウ』など ヘリテージ・オークションズが発表
米国最大のオークションハウスであるヘリテージ・オークションズ（本社：米国、テキサス州）は25日、12日〜13日に開催した「Video Games Signature（R） Auction」（ビデオゲーム・シグネチャー・オークション）の結果を発表した。レトロゲームの名作で相次ぎ高額落札が出た。
【画像】ビデオゲーム史上最高額！初期版の未開封『スーパーマリオブラザーズ』
オークションの落札総額は5,047,669ドル（約8億1358万円）に達し、ノスタルジーを背景にクラシックNintendo Entertainment System（NES）タイトルが大きな注目を集めた。上位6点をクラシックNESカートリッジが占め、上位10点中9点がNES関連タイトルとなった。
同社は、今回の落札結果は、日本発のゲームやポップカルチャーアイテムが、世界中のコレクターから文化的価値と資産価値の両面で注目されていることを改めて示すものと分析。かつて家庭で遊ばれていたゲームソフトや、当時のパッケージ、初期生産版、未開封品、限定版などは、保存状態や希少性によって、国際オークション市場で高く評価される可能性があるとしている。
また今回のオークションで、最高グレードを獲得した初期版の未開封『Super Mario Bros.（スーパーマリオブラザーズ）』が300万米ドル（以下「ドル」）、約4億8354万円で落札。2021年の個人取引で記録された200万ドル（約3億2236万円）を上回るもので、ビデオゲーム収集品における世界最高額を更新した。
主な結果は以下の通り。
「PSA 9.6 A++『スーパーマリオブラザーズ』未開封・グロスステッカー・第2生産版（1985年)）
落札額：約4億8354万円
「PSA 9.8『スーパーマリオブラザーズ』未開封・第4プリント製造版（1985年）」
落札額：約9268万円
「VGA 85+『スーパーマリオブラザーズ3』未開封・初期生産版（1990年）」
落札額：約1108万円
「PSA 8.5 CIB『スーパーマリオブラザーズ』マットステッカー・バリアント 初期生産版（1985年）」
落札額：約645万円
「PSA 9.6+『ゼルダの伝説』未開封・初期生産版（1987年）」
落札額：約6044万円
「PSA 9.8 A+『スラローム』未開封・ハングタブつき（1987年）」
落札額：約1209万円
VGA 90+ コロコロコミック限定『ポケモンピンボール』ハイスコアコンテスト賞品」Game Boy Color本体 (1999年)」
落札額：約302万円
「VGA 90＋『ポケットモンスターピカチュウ』Game Boy (1998年)未開封」
落札額：約282万円
「CGC 9.2『ゼルダの伝説』ファミコン ディスクシステム (1986年)未開封」
落札額：約181万円
【画像】ビデオゲーム史上最高額！初期版の未開封『スーパーマリオブラザーズ』
オークションの落札総額は5,047,669ドル（約8億1358万円）に達し、ノスタルジーを背景にクラシックNintendo Entertainment System（NES）タイトルが大きな注目を集めた。上位6点をクラシックNESカートリッジが占め、上位10点中9点がNES関連タイトルとなった。
また今回のオークションで、最高グレードを獲得した初期版の未開封『Super Mario Bros.（スーパーマリオブラザーズ）』が300万米ドル（以下「ドル」）、約4億8354万円で落札。2021年の個人取引で記録された200万ドル（約3億2236万円）を上回るもので、ビデオゲーム収集品における世界最高額を更新した。
主な結果は以下の通り。
「PSA 9.6 A++『スーパーマリオブラザーズ』未開封・グロスステッカー・第2生産版（1985年)）
落札額：約4億8354万円
「PSA 9.8『スーパーマリオブラザーズ』未開封・第4プリント製造版（1985年）」
落札額：約9268万円
「VGA 85+『スーパーマリオブラザーズ3』未開封・初期生産版（1990年）」
落札額：約1108万円
「PSA 8.5 CIB『スーパーマリオブラザーズ』マットステッカー・バリアント 初期生産版（1985年）」
落札額：約645万円
「PSA 9.6+『ゼルダの伝説』未開封・初期生産版（1987年）」
落札額：約6044万円
「PSA 9.8 A+『スラローム』未開封・ハングタブつき（1987年）」
落札額：約1209万円
VGA 90+ コロコロコミック限定『ポケモンピンボール』ハイスコアコンテスト賞品」Game Boy Color本体 (1999年)」
落札額：約302万円
「VGA 90＋『ポケットモンスターピカチュウ』Game Boy (1998年)未開封」
落札額：約282万円
「CGC 9.2『ゼルダの伝説』ファミコン ディスクシステム (1986年)未開封」
落札額：約181万円