■FIFAワールドカップ2026 グループF 日本−スウェーデン（日本時間26日、ダラススタジアム）

【W杯日程＆結果】“4年に1度のサッカーの祭典”開幕へ！39日間全104試合の熱戦

スウェーデン代表（FIFAランク38位）との第3戦を迎えるサッカー男子日本代表（同18位）の先発メンバーが発表された。日本は現在グループ2位。このグループステージ（GS）最終戦を首位で突破すれば、モロッコ代表（同7位）と、2位で通過するとブラジル代表（同6位）と、決勝トーナメントで対戦する。

GKには不動の鈴木彩艶（23）。DF陣では菅原由勢（25）瀬古歩夢（26）が今大会初先発し、板倉滉（29）と伊藤洋輝（27）の4人。MFは田中碧（27）、堂安律（28）、前田大然（28）、中村敬斗（25）、鎌田大地（29）。FWには既に2ゴールを決めている上田綺世（27）が入り、チュニジア戦から3人を入れ替えた布陣でスウェーデンに挑む。

日本時間15日に行われたオランダ代表（同8位）との初戦。スコアレスで折り返した日本は、後半立ち上がりに先制されたものの、中村敬斗（25）のW杯初ゴールで1−1の同点に。19分、オランダに勝ち越しゴールを許した日本だが、終了間際に途中出場の小川航基（28）のヘディングシュートが鎌田大地（29）に当たってゴールイン、ギリギリで同点に追いつき、2−2の引き分けに持ち込み、勝ち点「1」を取った。

21日のチュニジア（同44位）戦。日本は前半4分に鎌田大地（29）の2試合連続ゴールで先制すると、31分には上田綺世（27）のW杯初ゴールで追加点。後半も伊東純也（33）のW杯初ゴールに上田が2点目のゴールを決め、W杯日本史上最多得点となる4ゴールで圧勝。グループステージ（GS）初白星を挙げ、勝ち点を「4」として2位に浮上した。

【日本代表スタメン】

【GK】

鈴木彩艶

【DF】

菅原由勢

板倉滉

瀬古歩夢

伊藤洋輝

【MF】

田中碧

堂安律

前田大然

中村敬斗

鎌田大地

【FW】

上田綺世