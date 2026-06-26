きょうは、台風7号が接近している沖縄や奄美では大荒れとなりそうです。午前中は沖縄で線状降水帯が発生するおそれがあります。西日本や東日本も、梅雨前線の影響で活発な雨雲のかかる所があるでしょう。これまでの大雨で地盤の緩んでいる所もあります。あすにかけて、土砂災害などに厳重な警戒が必要です。

【前線と2つの台風で大雨】

台風7号の接近に伴って、沖縄には午前中を中心に台風本体の活発な雨雲がかかるでしょう。午前中は沖縄で線状降水帯が発生するおそれがあります。昼ごろから奄美も激しい雨が降る見込みです。沖縄では瞬間的に40メートルと、猛烈な風が吹く予想です。

梅雨前線が停滞する西日本や東日本も雨が続き、激しい雨の降る所があるでしょう。北日本も、午後は雨の所が多くなるでしょう。

【あすは西〜東日本に台風接近 大雨続く】

あすは台風8号が東海や関東に接近し、台風7号も西日本や東日本の太平洋側へ接近する見通しです。西日本や東日本では雨が続き、特に太平洋側で雨が強まりそうです。また、東海や関東には、台風8号に伴う活発な雨雲がかかったあと、台風7号の接近に伴って、午後も再び雨が強まりそうです。

断続的に非常に激しい雨が降り、大雨となるおそれがあります。これまでの大雨で地盤の緩んでいる所があります。あすにかけて、土砂災害や低い土地の浸水、川の増水や氾濫に厳重な警戒が必要です。

きょうの日中の気温は、太平洋側を中心にきのうより高い所が多く、東京で28℃など蒸し暑くなりそうです。

きょうの各地の予想最高気温です。

札幌 :23℃ 釧路 :17℃

青森 :22℃ 盛岡 :24℃

仙台 :26℃ 新潟 :26℃

長野 :26℃ 金沢 :25℃

名古屋:27℃ 東京 :28℃

大阪 :26℃ 岡山 :25℃

広島 :23℃ 松江 :23℃

高知 :28℃ 福岡 :24℃

鹿児島:30℃ 那覇 :29℃