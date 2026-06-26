『さよならノワール』世界観が詰まったポスタービジュアルが解禁 追加キャスト情報も
俳優の小池栄子が主演を務めるフジテレビの7月7日スタートの火9ドラマ『さよならノワール』（毎週火曜 後9：00）のポスタービジュアルが解禁された。
【写真】『さよならノワール』岡部たかしら追加キャスト情報が解禁
今作は警視庁西池袋署に新設された犯罪被害者支援室所属の元刑事・黒木夏海（小池）と心理学者・白石絵梨子（北香那）が、犯罪被害者や遺族らが再び人生の歩みを進めることができるように寄り添い、初動としての支援をしていく警察ヒューマンドラマ。
今回解禁されたビジュアルでは、柔らかなグリーンをメインカラーに対照的ながらもどこか共通する芯の強さを感じさせる表情でたたずむ小池と北の姿が印象的に描かれている。中央に添えられた「事件の裏にある痛みに 私たちは寄り添う」というキャッチコピーの通り、傷ついた人々の心を受け止める彼女たちの優しさと覚悟がにじみ出るような、温かくも切ない世界観を表現した仕上がりとなった。
さらにビジュアル下部には、物語を彩る豪華キャスト陣が勢ぞろい。先日の発表でも話題を呼んだ岡山天音、戸田恵子、渡部篤郎ら日本エンタメ界を支える面々が並ぶ。それぞれが劇中でどのような人間模様を織りなすのか、期待が高まるデザインとなっている。
また岡部たかし、利重剛、浅野和之らベテランキャスト陣の出演も明らかとなった。
【写真】『さよならノワール』岡部たかしら追加キャスト情報が解禁
今作は警視庁西池袋署に新設された犯罪被害者支援室所属の元刑事・黒木夏海（小池）と心理学者・白石絵梨子（北香那）が、犯罪被害者や遺族らが再び人生の歩みを進めることができるように寄り添い、初動としての支援をしていく警察ヒューマンドラマ。
さらにビジュアル下部には、物語を彩る豪華キャスト陣が勢ぞろい。先日の発表でも話題を呼んだ岡山天音、戸田恵子、渡部篤郎ら日本エンタメ界を支える面々が並ぶ。それぞれが劇中でどのような人間模様を織りなすのか、期待が高まるデザインとなっている。
また岡部たかし、利重剛、浅野和之らベテランキャスト陣の出演も明らかとなった。