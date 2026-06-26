X（旧Twitter）で話題になっているのは、とんでもない姿になってしまったわんこの姿。成長を感じる光景は記事執筆時点で10万1000回を超えて表示されており、「明太子ですか？ｗ」「スタイルよすぎて草」などのコメントの他、2000件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：まだ小さいときに買った『大型犬の洋服』を着せた結果→サイズが大きくなりすぎて…想定外の『ピチピチ姿』】

ロンパースを着せたら…

Xアカウント「@low010101」の投稿主さんが紹介したのは、愛犬『ルドラ』ちゃんを撮影した1枚。

ある日、ルドラちゃんに洋服を着せてみることにしました。取り出したのは、まだ子犬だった頃に購入したサーモンオレンジ色のロンパース。当時は少し大きめで、「しばらく着られそう」と思っていたそうです。しかし、いざ着せてみると予想外の事態に。ぐんぐん成長したルドラちゃんの体にはすっかり小さくなっており、全体的にピチピチだったのです。

特に胴回りはぴったりどころかギリギリで、鮮やかなオレンジ色も相まって、まるで鮮度の高い明太子のような見た目に。子犬の頃には余裕たっぷりだった服がここまで変わるとは、飼い主さんも改めてその成長ぶりを実感したそうです。

それでもルドラちゃん本人はまったく気にしていない様子。むしろ満足そうな笑顔を浮かべながら堂々とポーズを決めていたのだとか。サイズは合わなくなってしまったものの、愛犬の成長を感じられる微笑ましいひとときとなったのでした。

オシャレでかわいいルドラちゃん

ルドラちゃんはおしゃれも大好き。キャディさんのような帽子を被ることがあり、その姿がとてもよく似合うそうです。

体はすっかり大きくなり、遊び方もダイナミックになりましたが、中身は今も甘えん坊のまま。飼い主さんに寄り添ったり、かまってほしくてアピールしたりと、子犬の頃と変わらない愛らしい一面を見せてくれるのだとか。その姿に、ご家族も癒されていることでしょう。

Xアカウント「@low010101」には、ルドラちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Xアカウント「@low010101」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。