牧羊犬にチャレンジしたわんこたちの様子が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で33万回再生を突破し、「これが牧羊犬の本能か」「羊さんに溶け込んでるの愛しい」「神回すぎて7周観てます」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：犬たちがはじめて『羊に会った』結果→牧羊犬の本能が出て…思った以上の『仕事っぷり』】

素質を感じるガルチェロちゃん

YouTubeチャンネル「リリガル Lillie and Garcello」では、ボーダーコリーの『リーリエ』ちゃん、オーストラリアンシェパードの『ガルチェロ』ちゃんの暮らしが紹介されています。ある日、牧羊犬体験に挑戦した2匹。ガルチェロちゃんはスタート前から羊たちに興味津々で、自分から近付いて挨拶をしていたそうです。

そして羊のいる小さなサークルへ入ると、その才能が一気に開花。迷うことなく羊を追い始め、回り込むように動いて進行方向をコントロールしたり、うまく誘導したりと見事な動きを披露したのです。初めてとは思えない働きぶりに、飼い主さんもびっくり。本能がしっかり息づいていることを感じさせる姿だったそうです。

羊たちに溶け込んでしまう一幕も

その優秀さにトレーナーさんも感心し、特別に広いエリアで羊と触れ合う機会を用意してくれました。プロの牧羊犬が見守る中でも、ガルチェロちゃんは物怖じすることなく羊たちに接近。牧羊犬はじりじりと距離を詰めて羊にプレッシャーをかけ、群れを動かすそうですが、ガルチェロちゃんの場合は少し事情が違いました。

どうやら羊を追い立てるよりも、仲良くなりたかった様子。最終的には羊たちの輪の中に自然と溶け込み、一緒に遊ぶような時間を楽しんでいたのだとか。その大らかさに思わず笑顔になります。

マイペースなリーリエちゃんは…

一方、リーリエちゃんもサークルへ挑戦。しかしこちらは羊にほとんど興味を示さず、のんびりモードだったそうです。そこでトレーナーさんの助言を受け、ママが先に羊を追いかけてみることに。するとリーリエちゃんも「待って！」と言わんばかりに後を追い始めました。

とはいえ長く走り続けるのは苦手だったようで、しばらくすると腰を下ろしてひと休み。それでも、時折羊をじっと見つめる鋭い視線には、牧羊犬らしい素質が垣間見えたそうです。ガルチェロちゃんとリーリエちゃん、それぞれ違った形で牧羊犬の本能を発揮した、楽しい体験となったのでした。

この投稿に思わずホッコリした人は多い様子。「羊さんともお友達なガルちゃんかわいすぎる」「初めてとは思えない牧羊犬ぶり」などさまざまなコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル「リリガル Lillie and Garcello」には、リーリエちゃん＆ガルチェロちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「リリガル Lillie and Garcello」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。