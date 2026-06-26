◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第３戦 日本―スウェーデン（２５日、ダラス競技場）

【ダラス（米テキサス州）２５日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、岡島智哉、カメラ・今成良輔、山崎賢人】２戦を終えて勝ち点４でＦ組２位につける日本代表は、勝ち点３で３位のスウェーデン代表と第３戦で対戦する。

スウェーデンの先発には強力攻撃陣のＦＷイサク（リバプール）、ヨケレス（アーセナル）に加え、第２戦のオランダ戦で得点した好調なＦＷエランガが先発に名を連ねた。前戦からＧＫを含めて３人を入れ替えた。

スウェーデンを率いるポッター監督は前日会見で森保ジャパンの印象について「（攻撃を止めることは）簡単ではない。チームとしてまとまっており、私は非常に日本というチームを尊敬している」と語った。

前節で５失点の大敗を喫し、守備の改善は急務。「前の試合よりも、守備を改善しなければ。より安定した試合を展開しなければならない」と見据え「チームのムードはポジティブ。大敗があったにも関わらず、選手たちがこのような雰囲気になったことを誇りに思う」と語った。

スウェーデンはＦＩＦＡランク３８位。第１戦ではチュニジアに５―１の大勝を収めたが、第２戦ではオランダに１―５で完敗。勝ち点３（得失点±０）の３位で日本戦に臨む。

【スウェーデン先発】

ビデルゼッテルストロム（ＧＫ）、ラーゲルビエルケ、リンデロフ、ヒエン、グドムンドソン、ベルンハルドソン、ストラウド、アヤリ、イサク、エランガ、ヨケレス