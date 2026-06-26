「43歳、会社でも“無能”よばわり」。そんな人生を変えた、たった一言とは？
「43歳、会社でも“無能”よばわり」。
そんな人生を変えた、たった一言とは？
そんな相談者にすすめたのが、全世界45言語に翻訳され、世界600万部を突破しているベストセラー『やりたいことが見つかる 世界の果てのカフェ』（ジョン・ストレルキー 著／鹿田昌美 訳）だ。「何度読んでもハッとする」と話題の一冊から、相談者に響いた名言について紹介する。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）
「会社で“無能”よばわり」を変えた一言
過去に、こんな相談を受けたことがあった。
「43歳です。人の意見に流されやすくて、同僚や上司の仕事をたくさん受けてしまって、気づけば毎日、残業つづき。頑張っているのに、陰で『無能』と言われて傷つきました。自分の軸が見つかりません」
相談者は真面目な人だった。
頼まれたら断れない。期待されたら応えたい。迷惑をかけたくない。
そんな思いから、人の仕事まで引き受けてしまう。
しかし、その結果として仕事は増え続け、自分の仕事は後回しになる。
そして周囲からは、「あの人は仕事が遅い」「要領が悪い」「無能だ」と言われてしまう。
なんとも理不尽な話である。
しかし私は、この相談を聞いて『世界の果てのカフェ』の一節を思い出した。
無能なのではなく、「自分」がない
相談者の話を聞いていて思った。
この人は無能なのではない。
むしろ真面目で、責任感も強い。
問題は別のところにある。
それは、「自分が何を大切にしているのか分からない」ということだ。
自分の軸がないと、人は他人の期待を軸に生き始める。
上司の期待。同僚の期待。取引先の期待。家族の期待。
すると、自分の時間はどんどん失われていく。
人生を変える質問がある
『世界の果てのカフェ』には、こんな言葉が出てくる。
――『やりたいことが見つかる 世界の果てのカフェ』より
この問いは強烈だ。
なぜなら、この質問には正解がないからである。
しかし同時に、この質問には人生を変える力がある。
多くの人は、「上司は何を求めているか」「会社は何を求めているか」ばかり考えている。
しかし、「自分はなぜここにいるのか」を考える人は少ない。
一度開いた門は閉じられない
作中では、この問いを「門」にたとえている。
――『やりたいことが見つかる 世界の果てのカフェ』より
そして、さらにこう続く。
――『やりたいことが見つかる 世界の果てのカフェ』より
私はこの表現が好きだ。
人生を変える人は、能力が高い人ではない。
資格を取った人でもない。
たった一つの問いを、自分に投げ続けた人だ。
その問いが、少しずつ人生の方向を変えていく。
人生を変えた、たった一言
相談者に私はこう伝えた。
「無能かどうかを考える前に、『自分はなぜここにいるのか』を考えてみましょう」
人の期待に応える人生には終わりがない。
誰かを満足させても、次の誰かが現れる。
しかし、自分の存在理由を見つけた人は違う。
断るべき仕事が分かる。受けるべき仕事が分かる。時間の使い方が変わる。人生の優先順位が変わる。
無能と呼ばれて傷ついている人に必要なのは、スキルアップではない。
もっと残業することでもない。もっと頑張ることでもない。
必要なのは、「自分はなぜここにいるのか？」という問いなのである。
その問いに向き合い始めた瞬間から、人は他人の人生ではなく、自分の人生を生き始めるのだから。
（本稿は、『世界の果てのカフェ』の発売を記念したオリジナル記事です）