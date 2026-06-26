板垣李光人（24）が25日、主演映画「口に関するアンケート」（清水崇監督、7月3日公開）のプロモーションで東京・江東区の中央学院大学中央高校体育館にサプライズで現れた。特別な時間割を組み、特別試写会と題し行われた上映を見ていた1〜3年生までの420人は、綱啓永（27）吉川愛（26）ME：IのMOMONA（22）BUDDiiS森愁斗（23）TAGRIGHT西山智樹（26）が登場すると大興奮。俳優陣がサインボールを投げると、配布のうちわにもサインを求め、柵に殺到した。

板垣は「何か、叫んでいないのに、のどがカラッカラ。皆さんの熱気に圧倒されています。『アリーナ〜』…しかない。皆さん、面白かったですか？ 先生方も面白かったですか？」と興奮気味に語った。綱も「あっつい、あっつい。汗かいたもん」と喜んだ。生徒の質問にも直接、答え、吉川は撮影中、大量に虫が出て「10〜15分、撮影が止まった」ことを明かした。

板垣は最後に「皆さん、若くていいなと思いました。元気もいただきまして…皆さんのエネルギーを使って公開まで進んでいけたら」とあいさつ。自身、24歳と、まだまだ若いが、高校生パワーを加え、座長として突き進むことを誓った。