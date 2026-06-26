「女性と遊んでいるからだと、相撲に真剣な彼の熱意に水を差したくなくて」。時津風親方（元幕内・土佐豊）と交際後も7年間、周囲にひた隠しながら愛を育んできた芸人・小泉エリさん。しかし彼が現役を引退すると予想外の展開が待っていました。電撃の婚約会見から10年。「プロポーズはあった？なかった？」。今だから明かせる当時の心境は。

【写真】「極秘で7年間愛を育んだ」交際当時のふたりの今だから公開できる写真（5枚目/全12枚）

電撃婚約会見から10年「実はプロポーズはなく」

―― よしもと芸人やマジシャンとして活動する小泉さんは、2016年2月に大相撲の安治川親方（元幕内・土佐豊）との電撃婚約会見をされました。当時の様子を教えていただけますか？

小泉さん：自分が婚約会見をしていることが信じられなくて…。まったく現実味がなかったです。7年間交際していたものの、結婚の話やプロポーズはいっさいなかったんです。それが大きく変化したのが、彼が現役引退の会見を終わらせた後のことでした。彼から「来週、後援会にあいさつに行く。きちんとした格好をして一緒に来てほしい」と、いきなりメールが来たんです。

突然の話に「どういうこと？」とパニックにもなりましたが、後援会という彼を応援してくれる方たちが集まる場所に、私が正装で行くのは「結婚の話」しかないだろうと思って…。でも、スーツさえ持っていないし、何を着たらいいかもわからず、服をあわてて買いに行きました。

よしもと芸人として江戸川区にある葛西防災公園でロケをしたときの様子

―― プロポーズされないまま準備を進めたのですね。土佐豊関に、前もって「どういうこと？何があるの？」と、聞くことはなかったのでしょうか？

小泉さん：いえ。当時は、彼も引退直後だったのでバタバタしているだろう、問い詰めても何の解決にもならないと思ったんです。それで準備が遅れたら、困るのは私ですからね。私は性格的に、何か困ったことが起きてもあまり感情に振り回されないタイプなのかもしれません。当時も、まず自分は何をすべきかだけを考えていました。

親方や後援会にごあいさつに行った際、「結婚しようと思っています」と報告したのを横で見ていたんです。その後、私の両親へのあいさつをしてくれて、ふと「プロポーズされてないけど？」と伝えたんです。そのときに「あ、結婚してください」と言われました。私としては、プロポーズはロマンチックなイメージがあったので、現実はあっさりしていたかもしれません。でも、彼からするとあの「結婚してください」がプロポーズだったんです。あれよあれよという間にマスコミ向けの婚約会見も開くことに。会見で身に着ける振袖の手配などで大忙しでした。

「私たちつき合っている？」に驚きの返事が

── 土佐豊関とはおつき合いをしていたときの様子はどうだったのでしょうか？

小泉さん：彼は現役の関取だったので、「迷惑をかけたらいけない」と思って、家族や親しい友人以外には、交際のことを伝えていませんでした。当時は私が京都、彼が東京の遠距離で、メールや電話のやり取りがほとんど。会うのは3か月に1度くらいでした。ふたりで歩いていても噂にならなかったのは、彼の大きな体が味方になってくれたからだと思います。街中で行き交う人も、私が彼の体で影に隠れるからか、まったく見えなかったんでしょう（笑）。

とはいえ、出かける際もできるだけ目立たないようにしていました。当時のデートは居酒屋で食事をすることがほとんどで、人気のデートスポットに行くことはありませんでした。遠出するにしても、私が彼のいる東京に行って、レンタカーで千葉の海まで行く程度。相撲協会の内規によって力士は原則、運転禁止されているため、私が運転をして出かけていました。

── 人目を気にせず「ふつう」のデートをしたいといった気持ちはなかったのでしょうか？

小泉さん：万が一、私との交際が知られると、負けたときに「女性と遊んでいるからだ」みたいに悪く言われてしまうと思って。彼が日々、真剣に相撲に打ち込んでいる姿はわかっていましたから…。もちろん、勝敗の結果はいいときばかりでなく、よくない時期もあります。そんなときに私まで落ち込むと、彼も引きずってしまうだろうなと考えていました。場所中にメールのやりとりをするときは、あえて相撲のことには触れず、楽しい話題を出すように心がけていました。

私にとってお相撲さんは憧れで、尊敬する存在です。というのも、子どもの頃から相撲が大好きで。相撲好きな祖父の影響だと思うんですが、年に6回の場所期間は、学校から帰ったらNHKの相撲中継にチャンネルを合わせ、星取表（力士ごとの本場所での勝敗結果を一覧表でまとめたもの）を手書きでつけるのが、日課でした。

東京と京都の遠距離恋愛を7年続けた

── そもそも、交際はどのようなきっかけだったのでしょうか？

小泉さん：私の相撲好きを知ったテレビ番組のスタッフさんが、たまたま彼と知り合いだったんです。それで、その方を介して彼に番付表（力士の地位や順位を記した一覧表）を送ってもらっていました。でもスタッフさんが忙しくなり、私たちの間に入って番付表を手配するのが面倒になったようで。「直接やり取りして」と、メールアドレスを教えてもらうことに。そこから自然と連絡をするようになりました。毎日のようにメールをして半年くらい経ったある日、東京で暮らす彼が、京都在住の私に会いに来てくれたんです。

でも、当時は「どうして私に会おうとするんだろう？」と、いまいち彼の意図がわからなくて…。私にしてみたら、異性と日課のようにメールをするのって、特別なことのような気がしたんです。しかも忙しいはずなのに、わざわざ会いに来てくれるなんて、彼は私のことをどう思っているんだろう？と。だから彼に「私たちはつき合っているんですか？」とストレートに聞いてみたんです。そうしたら、そのときは「とくにそういうのは考えていません」と言われて。「あ、そうだったんだ…」と、変に意識していたのは私だけだったの…？と、拍子抜けしました。

メールのやりとりはその後も毎日のように続き、2か月後くらいに、また彼が京都に会いに来てくれたんです。そのときに、もう一度、同じ質問をしてみました。すると「今日を（交際が始まった）記念日にしましょう」と言われて。そういうロマンチックなことを言うなんて…と驚きました。

プロポーズもですが、彼は考えていることを言葉にするタイプではないんです。決めたことを着々と実行していくというか。かといって、昭和の亭主関白みたいなわけではなく、自分のペースを守りたいんだと思います。私も似たようなタイプなので、自立したふたりが一緒にいる感じです。

「エアコン温度が16度」の新婚生活

── 相撲の大ファンだったとはいえ、ご結婚後、これまでとはまったく異なる世界に飛び込んで大変だったのではないでしょうか。

小泉さん：結婚当初は彼が引退した直後で、まだ指導者として部屋のすべてを任されているわけではありませんでした。だから生活はそれほど大きな変化はなかったですね。でも、いちばんびっくりしたのは部屋の寒さ！夏になると、いつもエアコンの設定温度が16度なんです。やっぱりお相撲さんって脂肪がしっかりあるから、いつもホカホカで暑いんでしょうね。

生活のリズムもまったく違いました。彼は引退したとはいえ、朝早くからトレーニングをしていましたが、私は夜型人間。結婚当初は私も頑張って早起きして、朝食を作っていたのですが、彼がだんだん自分でダイエット食を作るようになって。それぞれが自分のペースで生活する形に落ち着きました。

ただ、結婚して5年後、彼が時津風部屋を継承してからは、生活がガラリと変わりました。彼の仕事や部屋の力士たちを最優先にする日々が始まったのです。応援してくださる方たちにお礼状を出したり、所属する力士たちを精神的に支えたり…。今は裏方の仕事全般を担っています。みんなが全力で相撲に取り組めるようサポートするのは、相撲大好きな私にとっては当たり前のこと。自分が憧れの相撲界にいるなんて恐れ多いとさえ感じていますが、これからも部屋のみんなが安心して相撲を取れるよう、全力でサポートしていきたいです。

取材・文：さいだ多恵 写真：小泉エリ