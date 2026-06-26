日本代表、スウェーデン戦からスタメン3人変更！　瀬古、菅原、前田が先発し、堂安をシャドー起用へ

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　『FIFAワールドカップ2026』グループF第3節のスウェーデン代表戦に臨む日本代表のスターティングメンバーが発表された。

　前節のチュニジア代表戦からの変更は3枚。DFラインは瀬古歩夢が冨安健洋に代わり、板倉滉、伊藤洋輝と先発出場。また、ボランチは田中碧と鎌田大地が起用され、佐野海舟はベンチスタート。シャドーには堂安律と前田大然の起用が予想される。

　日本はすでにグループステージの3位以内での突破が確定。このスウェーデン戦で引き分け以上の結果を残すと2位以上、敗れると3位でのグループステージ突破となる。グループステージの最終戦となるスウェーデン戦は、『ダラス・スタジアム』（アメリカ）で開催。日本時間の6月26日（金）8時からのキックオフを予定しており、試合の模様はNHK総合とBSプレミアム4Kで全国生中継、NHK ONEとDAZNでライブ配信される。

　日本代表のスターティングメンバーは以下の通り。

◼︎日本代表　スターティングメンバー
▼GK
1　鈴木彩艶（パルマ・カルチョ／イタリア）

▼DF
20　瀬古歩夢（ル・アーヴル／フランス）
4　板倉滉（アヤックス／オランダ）
21　伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）

▼MF
2　菅原由勢（ブレーメン／ドイツ）
7　田中碧（リーズ／イングランド）
15　鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
13　中村敬斗（スタッド・ランス／フランス）
10　堂安律（フランクフルト／ドイツ）
11　前田大然（セルティック／スコットランド）

▼FW
18　上田綺世（フェイエノールト／オランダ）

◻︎日本代表　控えメンバー
▽GK
12　大迫敬介（サンフレッチェ広島）
23　早川友基（鹿島アントラーズ）

▽DF
3　谷口彰悟（シント・トロイデン／ベルギー）
5　長友佑都（FC東京）
16　渡辺剛（フェイエノールト／オランダ）
22　冨安健洋（アヤックス／オランダ）
25　鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）

▽MF
14　伊東純也（ゲンク／ベルギー）
17　鈴木唯人（フライブルク／ドイツ）
24　佐野海舟（マインツ／ドイツ）

▽FW
6　町野修斗（ボルシアMG／ドイツ）
9　後藤啓介（シント・トロイデン／ベルギー）
19　小川航基（NEC／オランダ）
26　塩貝健人（ヴォルフスブルク／ドイツ）

※メンバー外
8　久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）


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