「最近なんとなく疲れが抜けない」「体調は悪くないはずなのに、いつも重だるい」。そんな悩みを抱える人は少なくありません。実はその原因は、病気ではなく、毎日の小さな習慣にあるかもしれません。5000年以上の歴史を持つ世界最古の伝統医学・アーユルヴェーダでは、健康とは単に病気でない状態ではなく、「心・体・魂が調和した状態」と考えます。毎朝5時55分から開催している「1分朝活」で語られたその知恵は、現代人が忘れかけている“本来の自分を取り戻す方法”そのものでした。

なぜ現代人はいつも疲れているのか

「忙しいのが当たり前」「常に生産的でなければならない」。そんな価値観の中で生きている人は多いでしょう。しかし、私たちの体は機械ではありません。

私は『奇跡が起きる毎朝1分日記』の著者として、毎朝5時55分から「1分朝活」を無料で開催しています。心と行動を整えるための短い習慣ですが、毎週月曜日はゲスト講師をお迎えしています。

今回のゲストは、『世界一わかりやすい！まいにちアーユルヴェーダ』（高橋書店）の著者、MOTOKOさん。ヨーガやアーユルヴェーダを長年実践・指導している専門家です。

体の不調は「舌」が教えてくれる

MOTOKOさんが最初に教えてくれたのは、「舌を見る習慣」でした。

朝起きて鏡を見ると、舌の表面に白いものが付着していることがあります。アーユルヴェーダでは、それを未消化物や毒素が体の外へ出てきたサインだと考えるそうです。だからこそ、タングクリーナーなどを使って取り除くことが大切だと言います。

私たちは歯磨きはしますが、舌のケアまでは意外と意識していません。しかし、毎朝ほんの数十秒の習慣が、口の中の衛生だけでなく、体全体のコンディションにも影響するというのです。

健康な人が朝に取り入れているもの

もう一つ印象的だったのが、「ギー」の話。ギーとは、バターを精製して作られるオイルのこと。インドでは神聖なものとして扱われ、祈りのオイルランプにも使われます。MOTOKOさんによれば、毎朝ティースプーン1杯程度のギーを摂ることで、消化力のサポートにつながるとのこと。

また、最近注目されているスパイスのカルダモンもおすすめだそうです。口臭が気になるときや、食べ過ぎて胃が重いときに少量かじるだけでもスッキリ感を得られると言います。

人生を好転させる人に共通する「笑顔」

健康の話だけで終わらなかったのも興味深い点でした。MOTOKOさんは、「良い笑顔は人生の幸福を導く」と繰り返し語っていました。

私自身もこれまで多くの成功者を見てきましたが、成果を出している人ほど表情が柔らかく、よく笑います。逆に、不機嫌な状態で良い人間関係や良い仕事を続けるのは難しいもの。

アーユルヴェーダでは、人間としてこの地球で味わえる喜びや楽しみを大切にする考え方があります。人生を我慢大会にするのではなく、健全な欲求を楽しみながら生きることが大切だというメッセージは、多くの参加者の心に響いていました。

女性は「男性と同じ生き方」をしなくていい

最後に印象的だったのが、女性の生き方についての話。現代社会はどうしても男性的な価値観が強く、「毎日同じパフォーマンスを出すこと」が求められがちです。しかし女性には女性特有のリズムがあります。MOTOKOさんは、「女性は女性のサイクルに合わせて生きていい」と話していました。

無理に男性と同じ働き方や生き方を目指すのではなく、自分の体の声を聞きながら生きる。その発想は、多くの女性に安心感を与えたように感じます。

健康とは、ただ病気にならないことではありません。自分の体をいたわり、自分らしく生きること。そして笑顔で毎日を過ごすこと。アーユルヴェーダが教えてくれたのは、特別な健康法ではなく、「本来の自分に戻るための知恵」でした。