◇プロ野球 セ・リーグ 中日 3-1 DeNA(25日、バンテリンドーム)

交流戦を終えて2カード連続の勝ち越しとした中日。試合後には井上一樹監督が喜びを語りました。

先発マウンドにあがったドラフト1位ルーキー・中西聖輝投手については「ゴールデンルーキーみたいな形で入団したんですけども、まだまだ課題は多い」とコメント。それでも「ドラゴンズのエースに後々はなってもらわなきゃ困りますので。まだまだ勉強不足なところもありますし、そこは僕らがどういった形で彼を成長させるかっていうところも課題です」としながら、満塁のピンチをつくっての5回途中の降板について「あそこで代えられてどういう風に彼が思うかってところもまた、コミュニケーションはかりながらやりたいと思います」と語りました。

それでもこの日はリリーフ陣が無失点リレー。1アウト満塁のピンチで起用され、無失点でしのいだ齋藤綱記投手の力投を「こちらの方でも、声は届きませんけども『腹くくれ！』という感じで思ってましたけども。よく腹をくくって投げてくれたと思います」と評価。9回には守護神・松山晋也投手が2、3塁とピンチを招くもしのぎ「最後もちょっとヒヤッとしましたけども。みんながよく踏ん張ってくれたと思います」と振り返りました。

さらに17試合連続無失点中の藤嶋健人投手についても「頼りになりますね。藤嶋はどういったポジションでも投げますよというような、ひたむきなチームに対する貢献、そういったものがすごく光りますので。なくてはならない存在です」とコメント。

今後に向けても「私たちはすごく貯金があるチームではありませんし、借金がたくさんありますので。1つずつ、1つずつという気持ちでやっていきます」と語りました。