二宮和也（43）が25日、「映画館に行こう！」実行委員会の新イベント「シークレットシネマ」の初代アンバサダーに就任し、都内で行われた舞台あいさつに登壇した。映画館に年間動員2億人を目指す同会が25年に実施した「第一回 映画業界若手戦略会議」から生まれ、映画を愛するアンバサダーが選んだ「人生で一度は映画館で観てほしい一本」を、当日までタイトルを伏せて上映する企画に、大人の映画人として一肌、脱いだ。

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「二宮が選んだ“人生の1本”が上映で分かる」企画が公になった段階で、考察合戦が始まった。オファーに二つ返事で応じたが「映画偏差値、こいつのセンス、みたいなことが透かされてしまう側と、オファーをいただいた上で想像するわけで…嫌ですよ」が本心だった。それでも受けたのは「若手（の映画人）が映画館に足を運んでもらおうとやる。40代に入ったわけだから、嫌とは言っていられない」と一肌脱いだ。

全国300館に舞台あいさつが配信されていると聞き「映画界で随分な立ち位置にいるんですね。恐ろしい…いやぁ、もう、ごめんなさい」と照れ笑いを浮かべた。一方で、オファーを受けた裏にある、揺るぎない映画愛を熱っぽく語った。「街を歩いて、すれ違う人と同じように毎週、どこか新しい映画が始まり、終わっていく。舞台あいさつができる映画は限られていて、あいさつできない映画もある。熱量も一緒だから楽しんで欲しいというのが常にある」。客席へ語る言葉に自然と力がこもった。

トークの中で今後、映画を撮りたいか？ と問われ「映画、配信、ドラマ、演劇も俯瞰（ふかん）でものを見ることにチャレンジしたい」と答えた。さらに、どんな映画を撮りたいか？ と聞かれると「幅を広げる意味で、段取りができれば無声映画をやってみたい」と口にした。

“人生の1本”は、2分間のループから抜け出せなくなった人々の混乱を描いた23年「リバー、流れないでよ」（山口淳太監督）だった。二宮は、降壇する前に「自分が出ていない作品なのに緊張するのは初めて。好きも嫌いも食ってみて初めて分かる。いろいろな作品に出会って」と観客に呼びかけた。【村上幸将】