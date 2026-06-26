一体なぜ？　同じ「シャルドネ」なのに、仕上がりがまるで違う…じつは、まさかの要因が、「味の決め手」になっていた！

一滴の雫に満たされている、数千年にわたる叡智……。

もはや国民的な飲み物の一つとなったワイン。近年、日本産ワインも急成長していることはご存知の方も多いと思いますが、さらに注目を集め始めているビオワイン、オレンジワインはご存知でしょうか。

ワインは、単なる嗜好品にとどまらず、人類が長い時間をかけて磨き上げてきた文化の産物として多くの人々を魅了し続けています。しかし、グラス一杯の背後には、ブドウ樹の生理、発酵微生物の働き、 果汁やワインに含まれる化合物の化学反応、といった、さまざまな科学的要素が複雑に絡み合っています。

ワインの原料となるブドウの最新の栽培技術、醸造技術から、おいしさ、香り、健康効果はもちろん、温暖化によるブドウ栽培の変化など、ワインの魅力を科学の言葉で説明した『最新 ワインの科学』（講談社・ブルーバックス）。本記事シリーズでは、この書から、興味深いトピックを選りすぐってご紹介していきます。

今回は、同じブドウ品種でありながら、産地によってまったく異なる個性のワインが生まれる謎に迫ります。

＊本記事は、『最新 ワインの科学 芳醇な香りと味わいはどのように生まれるのか』（ブルーバックス）を再構成・再編集したものです。

同じ品種なのに違う異なる風味…要因は？

同じ品種でも、栽培される産地によってワインの風味・味わいが大きく異なることは、広く知られている事実です。

例えば、フランス・ブルゴーニュ地方のシャブリ地区で育つシャルドネは、ミネラル感が強く、凜としたキレのある酸味によって引き締まった味わいのワインになります。特にこのミネラル感は、シャブリ地区の土壌がかつて海底であったことに由来し、貝殻の化石を多く含む石灰質土壌の影響によるものと考えられています。

一方、アメリカ・カリフォルニア州ナパ・ヴァレーで育てられたシャルドネは、火山性で小石を含むローム質あるいは粘土質の土壌の影響により、トロピカルフルーツのような芳醇な果実味が際立ち、濃厚でリッチな味わいを特徴とします。

同様の傾向はピノ・ノワールにも見られます。ブルゴーニュ地方の石灰質土壌で育つピノ・ノワールから造られるワインは、エレガントで酸味が際立つスタイルが特徴です。一方、ブルゴーニュに似た冷涼な気候をもつアメリカ・オレゴン州でもピノ・ノワールが栽培されていますが、火山性土壌の影響により、より果実味が前面に出た濃厚なワインに仕上がります。遺伝的には同じ品種であるにもかかわらず、まるで別の品種かと思うほど異なる個性をもつワインが生まれる。その大きな要因のひとつが、土壌の違いです。

土壌がワインの味わいに与える影響については、まだそのすべてのメカニズムが解明されているわけではありませんが、「土壌がワインの風味・味わいに決定的な影響を与える」こと自体は、もはや疑いのない事実とされています。この現象こそが、テロワールを生み出す要因のひとつであり、同じ品種であっても、産地によってまったく異なる味わいのワインが生まれる根拠となっているのです。

それでは実際に、どのような土壌の違いが、ワインの多様性と複雑さを生み出しているのでしょうか？

ワインの風味・味わいを決める「土壌の3要素」

土壌の性質は、物理的性質、化学的性質、生物的性質の3つの側面から理解することができます（図「土壌の物理的・化学的・生物的性質と地力の関係」）。

まず、土壌の物理的性質について見てみましょう。水の移動、保水性、通気性などが重要な要素となります。これらの要素は、ブドウの根の生長や栄養吸収に直接影響を与えます。

次に、化学的性質に目を向けると、土壌pH、電気伝導度、窒素、リン酸、カリウムなどの元素のバランスが重要になります。これらの要素は、ブドウの健全な生長と果実の品質に大きな影響を与えます。

また、土壌中の有機物の分解は、生物的性質によって支えられています。微生物により有機物が適切に分解されることで、土壌の栄養サイクルが維持され、ブドウの生育に必要な栄養分が供給されます。

これらの土壌の要素は、互いに密接に関連し合っています。物理的性質と生物的性質が相互に作用することで土壌のやわらかさが生まれ、物理的性質と化学的性質の相互作用により保肥力（土壌が栄養分を保持する力）が形成されます。

また、化学的性質と生物的性質が関わり合うことで、酸化・還元力（栄養分を利用しやすくする力）が生み出されます。このように、ブドウ畑の土壌はブドウ樹を支える単なる地面ではなく、複雑で動的なシステムなのです。物理的性質、化学的性質、生物的性質が複雑に絡み合ったものは、その畑の能力「地力」といえます。

物理的性質と化学的性質は、測定方法が確立されているため、ワイナリーは外部の分析業者に土壌分析を依頼することができます。

メルシャン株式会社は、甲府市内の圃場において、甲州が植えられた隣接する2区画の間で、果実の大きさや果汁中の総フェノール量に大きな差が見られたことから、各区画の土壌の物理的および化学的性質を測定しました（図「土壌条件の違いが甲州果実の形態および品質へ及ぼす影響」）。

その結果、土壌粒径組成（砂・シルト・粘土の割合）の違いや、硝酸態窒素、可給態リン酸、カリウムなどの土壌元素の量の違いが確認されました。隣接する区画なので、果実の形態や成分の違いは気象条件で説明できるものではありません。

このように、土壌の物理的および化学的性質が果実の形態や成分組成に影響することにより、同じ品種でも異なったワインの風味・味わいを生み出すことは、明らかな事実であるといえるでしょう。

土壌微生物は未知の世界

一方で、土壌の生物的性質については、分析手法もまだ十分に確立されておらず、科学が進歩した現代においても、その複雑さゆえに科学的に把握できない領域とされています。

例えば、アメリカとオーストラリアは、2016年にブドウ栽培地の土壌生物群を解析するプロジェクトを相次いで発表しました。2016年5月、オーストラリアの政府組織ワインオーストラリアは、土壌に生息する微生物の遺伝的多様性の大規模解析に4年間で850万ドルの研究開発投資を行うと発表しました。

同年9月には、カリフォルニア大学デイビス校が「ブドウの生産地域はそれぞれ個別の微生物群をもつのか」、「ブドウ畑の区画別に固有の微生物群が存在するのか」、「各地域の微生物群はワインに影響を与えるのか」といった疑問の解明に挑戦すると宣言しました。

しかし、その道のりは簡単ではありません。土壌1グラムには数百万種の細菌が存在し、個体数は数十億にも達するほど膨大です。最新のテクノロジーをもってしても、土壌に生息する細菌の全容を把握することは依然として不可能なのです。さらに、土壌に生息するカビに至っては、その属種のわずか5％しか同定されていないのが現状です。

したがって、これらの壮大なプロジェクトの成否は、テクノロジーのさらなる進歩に大きく依存しています。現時点では、「土壌に生息する微生物がいかにテロワールに影響するのか」という問いに対し、誰も明確な回答はもっていません。

科学はワインの品質を左右する土壌の秘密を解き明かしつつありますが、土壌微生物の全容を理解するには、まだまだ長い探求が必要です。もしかすると、テロワールの神秘はこの未知の領域にこそ宿っているのかもしれません。

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土壌はワインの風味や味わいを形づくる重要な要素のひとつです。しかし、ワインの個性を左右する要因はそれだけではありません。実は、ブドウを収穫する「タイミング」によっても、果実の成分や香りは変化します。次回は、ワインの香りを左右する夜間収穫の秘密に迫ります。

【続きを読む】じつは、昼と夜では全然違う…ブドウの収穫時間でワインの「香り」は、一変…最新の研究で判明した、夜間収穫で起きる「驚愕の効果」