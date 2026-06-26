ぜんぜん「合わない」じゃん。…「宇宙のゆらぎ」を分析したら出てきた、驚きの結果。じつは、ヒトは「宇宙の残りカスで暮らしている」

夜空を見上げ、宇宙の果てを考えることと、物質の起源を探ることは、実は同じ問いにつながっているのかもしれません。

宇宙の始まりと物質の最小単位を円環として結ぶ 「ウロボロスの蛇」。その環は、宇宙誕生の謎（マクロ）と物質の根源である素粒子（ミクロ）が繫がっていることを示している……。

このウロボロスの蛇を手がかりに、 その接点に潜む究極の謎へ迫った1冊『宇宙のはじまりと素粒子 ウロボロスの蛇でたどる現代物理学』（講談社・ブルーバックス）は、最新の宇宙論と素粒子物理学が交わる地点をたどっていく一冊です。

本書は「夜空はなぜ暗いのか？」という素朴な問いから出発し、星や銀河の形成、さらに物質の根源である素粒子へ向かって、究極の謎へと迫っていきます。現代物理学がどのように世界をとらえようとしてきたのか。

今回は、ビッグバンの名残である宇宙マイクロ波背景放射（CMB）を解析したらわかった、ある驚きの事実を紹介しましょう。

＊本記事は、『宇宙のはじまりと素粒子 ウロボロスの蛇でたどる現代物理学』（ブルーバックス）を再構成・再編集したものです。

宇宙の温度の音を聴く

CMB（宇宙マイクロ波背景放射）の温度マップの観測精度は、COBEの約10年後のWMAP（ダブルマップ）実験、そのまた約10年後のPlanck（プランク）実験によって、桁違いに精密化しました。図「CMB温度マップ観測の進歩」を見ると、観測する技術の進歩が実感できると思います。

さて、細かく精度良く測定できるようになったはいいが、これをどう分析すれば宇宙についての知見を得られるのでしょうか。これには音声分析と似たテクニックを用います。

「周波数のスペクトル」に変換する

音も光と同様に振動しながら伝わります。図「波の伝播」のように、波に見立てるとイメージしやすいかもしれません。音や光が1秒間に何回振動したかが周波数です。人間は、光の周波数の違いを色の違いとして認識するのと同様に、音の周波数の違いを音の高さの違いとして認識します。

ただし、人の声や楽器の音色は複数の周波数が組み合わさって構成されていますので、実はとても複雑です。そのため、音声分析は、まず音を録音して、その録音データをフーリエ変換という数学的な操作によって「周波数のスペクトル」に変換して、その特徴を分析します（図「フーリエ変換によって周波数を分析する原理」）。

音声分析と同様にして、CMBの温度マップを分析してみましょう。このCMBの空間周波数スペクトルを分析することで、宇宙というオーケストラの構成成分がわかります。（なお、実際のCMBデータの解析では、2次元のフーリエ変換ではなく「球面調和関数展開」という数学的操作で空間周波数のスペクトルに変換します。難しい字面ですが、フーリエ変換と似たようなものです。）

「既知の成分」だけでは、いまの宇宙にならない⁉︎

いざ分析を進めていったらさまざまな驚きの結果が出てきました。我々が性質を理解し、 実際に身の回りにあったり、人工的に作り出したりできるものを「既知の成分」とでも呼びましょう。さて、宇宙にある成分が全て「既知の成分」であるとしたときの空間周波数スペクトルの理論予測と、実際の観測結果の比較を図に示します（図「旧来の理論予測と観測結果の比較」）。なんと、全然一致しません！ ビックリですね。

上の既知の成分（素粒子の標準模型で説明できる物質）のみの宇宙を仮定した理論予測と、実際の観測結果の比較。既知の成分に加えてダークマターがある宇宙を仮定した理論予測と、実際の観測結果の比較

このことが何を意味するか考えてみましょう。前の記事で「ゆらぎのご利益」として記載したように、宇宙に細かな構造がなければ、星や銀河ができるまでに長い長い時間を要します。

すなわち、宇宙に既知の成分のみしかない場合は、星や銀河がたくさん観測できる現在の宇宙の姿は作り出せないのです。

星や銀河を効率的に作る…何かがある

ということで、既知の成分ではない別の成分もある宇宙を考えて、その理論予測と観測結果を比較していきましょう。星や銀河を効率的に作るためには、重力をもったものが必要です。

ただし、既知の成分と同じ性質だと、例えば星のように光っていると熱放射としてエネルギーを放出したり、物質同士で衝突して散乱されたりと、なかなか効率的に重力で集まってくれません。

そこで既知の成分とは異なる「ダークマター」を導入してみましょう。ダークマターは質量をもつので重力が働きますが、既知の成分のように光ったり、既知の成分と衝突したり、はたまたダークマター同士も衝突したり、ということが限りなくゼロに近い （または一切ない）物質です。

実はダークマターのような物質の存在は、CMBの温度ゆらぎの発見以前からさまざまな天体観測で示唆されていました。そのため、ダークマターを導入したうえで、CMBの温度ゆらぎを分析することは自然な流れでした。

既知の成分に加えてダークマターを導入した理論予測と、観測結果の比較を示します（下に再掲）。

予測と結果がだいぶ近づきましたが、まだ完全には一致しませんね。理論で予測した宇宙の構造と比較すると、データのほうがまだ複雑な構造をしています。

宇宙の膨張を加速させるダークエネルギー

観測結果と一致する宇宙像を描けるようになるには、既知の成分やダークマターとは異なる成分をさらに導入せねばなりません。 以前の記事で「宇宙は膨張している」と述べました*。

＊以前の記事（宇宙は膨張している）：「この宇宙は、膨張している」って、どうしてわかったのか…なんと、光と色で、これほど詳細にわかる「進化し続ける宇宙の姿」

実は、CMBの温度ゆらぎの観測が進展しはじめた頃、宇宙の膨張に関する新たな発見が先行してありました。どんな発見かというと、「宇宙膨張の速さは徐々に大きくなっている、つまり加速している」というものです。 この事実を踏まえてCMBの温度ゆらぎを分析することもまた自然な流れです。

そもそも宇宙がなぜ膨張しているのかもわかっていませんが、それが徐々に速くなっているというのは実はとても奇妙なことです。なぜなら、宇宙の中に質量をもった物質があれば、その重力で宇宙膨張は減速するはずだからです。そのため、既知の成分ともダークマターとも異なった性質をもつ成分を導入することが必要であり、それこそが「ダークエネルギー」です。

ダークエネルギーは、宇宙の膨張を加速させ、それによってゆらぎの構造を少し押し広げたり、複雑にしたりします。

我々の体は、宇宙の残りカスでできている

結果として、おおまかには既知の成分、ダークマター、ダークエネルギーという3つの成分に対する比率を調整すれば、観測結果と一致するCMBの温度ゆらぎの空間周波数スペクトルを与えることができます（次ページの図「宇宙を構成する成分の比率」）。

それらの成分比率は、既知の成分が5％、ダークマターが27％、そしてダークエネルギーが68％であり、2025年時点での誤差はわずか1％程度です。

宇宙の主成分は未知の成分CMBの温度ゆらぎの分析によって、宇宙を構成する成分の比率を決定することができました。

この成分比率の結果は驚くべきものです。我々が性質を理解し、実際に身の回りにあったり、人工的に作り出したりできるものは、宇宙全体のわずか5％です。いわば、我々の体は宇宙の残りカスのようなもので作られ、その残りカスの中で生活し、しかも人類の理解度もそこで留まっています。

宇宙全体から見たら我々は取るに足りない存在であることを、あらためて痛感させられますね。

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