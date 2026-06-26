Essential Premium×サンリオキャラクターズ限定ボトル登場♡天使デザインに注目

ヘアケアブランド「Essential（エッセンシャル）」の50周年を記念して、「Essential Premium」シリーズからサンリオキャラクターズとの限定コラボデザインが登場します。ハローキティ、マイメロディ、ウサハナが天使姿になった特別なパッケージは、見ているだけでも気分が上がる可愛さ♡毎日のヘアケア時間をもっと楽しくしてくれる、数量限定アイテムを詳しくご紹介します。

天使姿のサンリオキャラクターズに注目

今回のコラボレーションでは、「天使の輪」を大切にしてきたエッセンシャルの歴史になぞらえ、ハローキティ、マイメロディ、ウサハナが天使姿で登場。

ぷっくりとしたバルーンアート風のデザインと、“エンジェルコア”をテーマにした幻想的な世界観が魅力です。

ホワイトピーチ＆ムスクの香りは通常品と同じ仕様。透明感と清潔感を感じる香りで、世代を問わず使いやすいのも嬉しいポイントです。

また、2026年7月13日（月）からは購入キャンペーンも開催。

Essentialシリーズ商品を税込2,400円以上購入したレシートで応募すると、「Essential オリジナル天使マスコット」が抽選で各キャラクター100名に当たります。

応募期間：2026年7月13日（月）～2026年8月30日（日）

応募条件：Essentialシリーズ商品を税込2,400円以上購入

マイメロディ&クロミとザボディショップが再びコラボ！毎日のケアが楽しくなる限定アイテム

限定デザインで登場する全ラインアップ

今回の限定パッケージは全5アイテムを展開します。

「エッセンシャル プレミアム バリアシャンプー＆コンディショナー シルキー＆スムース」ペアセットは、パサつきが気になる髪向け。

うるおいバリア処方により、ダメージ補修と湿気・摩擦対策を両立し、翌朝までさらっとツヤのある髪へ導きます。

「エッセンシャル プレミアム バリアシャンプー＆コンディショナー スパークルモイスト」ペアセットは、カラーやブリーチを繰り返したハイダメージ髪向け。

まとまり感のある仕上がりで、枝毛や切れ毛を防ぎながら扱いやすい髪へ整えます。

「エッセンシャル プレミアム ウォータートリートメント EXスムース」は、傷んで絡まりやすい髪におすすめ。ウォータータイプなのでベタつきにくく、ドライヤー時間の短縮や寝ぐせ予防もサポートします。

「エッセンシャル プレミアム うるりジェリーミルク」は、うねりや広がりが気になる髪にぴったり。みずみずしいジェリーミルクが髪を包み込み、翌朝までまとまりやすい状態をキープします。

「エッセンシャル プレミアム うるりキラリオイル」は、パサつきが気になる髪向けのヘアオイル。

髪内部に浸透して補修しながら、透明感のあるツヤ髪を演出します。濡れた髪にも乾いた髪にも使えるので、日常使いしやすいアイテムです。

© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L665529

*1 スクワラン、シアバター、加水分解コラーゲン、ヒアルロン酸Na、ローヤルゼリーエキス、ラウロイル加水分解シルクNa、ポリクオタニウム-52

*2 スクワラン、シアバター、加水分解コラーゲン、ヒアルロン酸Na、ローヤルゼリーエキス、乳酸

*3 ラノリン脂肪酸

*4 ココイルメチルタウリンNa、ラウロイルメチルアラニンNa、ラウロイルサルコシンTEA

*5 ラウレス-11カルボン酸

*6 ビスメトキシプロピルアミドイソドコサン

*7 ホホバ種子油、オリーブ果実油、グリセリン

*8 加水分解コンキオリンタンパク、グリセリン

*9 スクワラン、シアバター、加水分解コラーゲン、加水分解シルク、加水分解ケラチン、γ-ドコサラクトン、ヒアルロン酸Na、ローヤルゼリーエキス、ジラウラミドグルタミドリシンNa、ポリクオタニウム-52

*10 スクワラン、シアバター、加水分解コラーゲン、加水分解シルク、加水分解ケラチン、γ-ドコサラクトン、ヒアルロン酸Na、ローヤルゼリーエキス、ジラウラミドグルタミドリシンNa、乳酸

*11 加水分解コラーゲン、乳酸、ローヤルゼリーエキス、ジラウラミドグルタミドリシンNa、DPG

*12 スクワラン、アルガンオイル（アルガニアスピノサ核油）、加水分解コンキオリン、ラノリン脂肪酸

毎日のヘアケアをもっと楽しく

50周年を迎えたエッセンシャルならではの特別なコラボレーションは、可愛さだけでなく機能性も兼ね備えた注目のシリーズです。

天使姿のサンリオキャラクターズが描かれた限定ボトルは、自分用にはもちろんギフトにもぴったり♡数量限定のため、気になる方は2026年7月18日の発売をぜひチェックしてみてください。