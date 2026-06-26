両陛下が2カ国歴訪から帰国の途　オランダ国王夫妻とワールドカップ観戦　ベルギーでは王女と再会し次世代の橋渡しも

天皇皇后両陛下はオランダとベルギーへの公式訪問を終え、帰国の途に就かれました。

同行していた、フジテレビ社会部・宮崎千歳記者の報告です。

最初の訪問国オランダの国王夫妻は体調に不安を抱える皇后さまに寄り添ってきた存在で、滞在中「日本からの大切なお客さま」として多くの行事に同行し、対戦国同士でのワールドカップ観戦は国を超えた深い友情を印象づけました。

また、戦争の歴史を胸に刻み、共に未来を見つめていく思いも共有されました。

行く先々では女の子に「何歳ですか？」と質問されるなど、市民とも交流を重ねられました。

ベルギーの国王夫妻も両陛下と公私にわたり旧交を温め、愛子さまの幼友達でもある王位継承者の王女と20年ぶりに再会し、次の世代の王室とも絆を紡がれました。

陛下は「（王女たちが）20年の時を経てすっかり成長されて立派になられていること、本当に私たちも大変うれしく思いましたし、ある意味では、私たちの世代もより交流が深められたのと合わせて、次の世代への橋渡しもできたのではないかと」と述べられました。

皇室と王室の長年の親交と両陛下が家族ぐるみで友情を育んできたオランダ・ベルギーだからこそ実現した24年ぶりの2カ国歴訪。

今回の旅は両陛下がより多くの国へ訪問を重ね、国際親善の役割を果たしていくための大事な一歩となりました。