プロ野球・ファームリーグに参加しているハヤテベンチャーズ静岡に派遣されていた巨人・代木大和投手。派遣期間を終えてのコメントを、同球団が公式X(旧Twitter)で紹介しました。

代木投手は2021年にドラフト6位で巨人に入団。24年4月には左肘内側側副じん帯再建術(トミー・ジョン手術)を受け、同オフに育成契約となりました。再起をかける5年目を迎え、3月31日からはハヤテベンチャーズ静岡に派遣。12試合に先発し、1度の完封を含む6勝、防御率3.42をマークしました。

代木投手は感謝すると、続けて「この3か月は自分にとってこれからの野球人生において間違いなく大きな財産になりました」とコメント。さらに「ハヤテで培った全てのことをジャイアンツに戻っても活かして、支配下を勝ち取れるように」、「一軍のマウンドに立って投げている姿を見せられるように」と、今後に向けて意気込みました。

▽代木大和選手コメント全文

まず、社長をはじめ、スタッフの皆さん、監督、コーチ、選手の皆さんには本当に感謝しています。この3か月は自分にとってこれからの野球人生において間違いなく大きな財産になりました。野球人として、1人の人間として大きく成長させてもらえた3か月だったと感じています。本当にありがとうございました。

支配下期限まで残り1か月、ハヤテで培った全てのことをジャイアンツに戻っても活かして、支配下を勝ち取れるように頑張りたいと思います。そして、一軍のマウンドに立って投げている姿を見せられるように頑張ります。

ハヤテファンの皆さん、3か月という短い期間でしたが、たくさんの温かい応援をありがとうございました。とても力になり、頑張ることが出来ました。ハヤテを離れ、ジャイアンツに戻りますが、変わらず応援してくださると嬉しいです。本当にありがとうございました。そしてこれからもよろしくお願いします。