「一宮渋滞」解消に期待 7月中旬に夜間閉鎖を実施

NEXCO中日本名古屋支社は、名神高速道路上り線、東京方面へ向かう一宮インターチェンジ（IC）の出口付近を先頭とする慢性的な渋滞を緩和するため、2026年7月中旬頃から新しい流出方式を導入すると発表しました。

現在の運用では、名古屋高速などを利用するために一宮ICで降りる車両は、すべて一番左の車線へ寄る必要があります。今回の変更により、左車線だけでなく中央車線からもそのまま出口ランプへ向かうことが可能となります。

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このような運用変更が行われる背景には、これまでの渋滞対策の経緯が関係しています。一宮ICから一宮ジャンクション（JCT）にかけての上り線は、1日あたり約8万台（2024年実績）の交通量があり、朝夕の通勤時間帯などを中心に激しい渋滞が年間約1100回（2024年実績）も発生する区間でした。

対策として、道路の総幅員は変えずに車線や路肩の幅を狭め、片側2車線を3車線に増やす運用が2024年9月から始まっています。この3車線化により、本線の渋滞発生回数は約40％減少し、最大渋滞長も約30％短くなるという成果が得られました。

しかし、本線上の流れがスムーズになった反面、名古屋高速へ向かう車両が左車線へ集中する現象が起き、出口付近を先頭とする新たな渋滞がランプ部で発生するようになっていました。

左車線への偏りを解消するため、流出する交通量に合わせた形へと路面標示を書き換える工事が実施されます。具体的には、本線の3車線のうち、左車線と中央車線の2車線から出口ランプへ向かえるようになります。車線変更を繰り返すことなく、中央車線からそのまま名古屋高速方面へ進めるようになるため、車両の分散効果が見込まれます。

この新しい運用を開始するにあたり、工事のためにICで夜間閉鎖が実施されます。一宮IC上り線の出口では、2026年7月13日と14日の各日22時から翌朝5時まで閉鎖。同時期に、東海北陸自動車道の一宮西IC上り線入口でも舗装補修工事のため夜間閉鎖が行われます。

閉鎖中は一宮ICから名古屋高速16号一宮線や国道22号へ向かうランプが利用できなくなるため、周辺道路を走行するドライバーは、名神高速道路の岐阜羽島ICや東海北陸自動車道の尾西ICなどを経由する迂回ルートを利用することになります。

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今回の車線運用変更は、3車線化によって浮き彫りになった出口ランプでのボトルネックを解消するための重要なステップです。左車線への一極集中が緩和されれば、本線上に延びる渋滞がさらに減少し、高速道路本来の円滑な機能が発揮されると予想されます。

東海北陸自動車道や名古屋高速などが交わる交通の要衝である一宮エリアにおいて、この一連の対策が完了することで、移動にかかる所要時間のさらなる短縮に繋がることが見込まれます。