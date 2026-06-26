日本代表、スウェーデン戦のスタメン発表！ 決勝T進出をかけた一戦に板倉、中村、上田らが先発！【W杯】
日本代表は現地６月25日、北中米ワールドカップのグループF第３戦でスウェーデン代表とアメリカのダラス・スタジアムで対戦する。キックオフに先立ち、スターティングメンバーが発表された。
ここまで１勝１分の日本は勝点４でグループ２位。引き分け以上で決勝トーナメント進出が確定する。森保一監督はスウェーデン戦に向けて板倉滉、中村敬斗、上田綺世ら11人を先発に送り出した。
スタメンは以下のとおり。
GK
１ 鈴木彩艶（パルマ／イタリア）
DF
２ 菅原由勢（ブレーメン／ドイツ）
４ 板倉 滉（アヤックス／オランダ）（C）
20 瀬古歩夢（ル・アーブル／フランス）
21 伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）
MF／FW
７ 田中 碧（リーズ／イングランド）
10 堂安 律（フランクフルト／ドイツ）
11 前田大然（セルティック／スコットランド）
13 中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス／フランス）
15 鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
18 上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
サブメンバー）
GK
12 大迫敬介（サンフレッチェ広島）
23 早川友基（鹿島アントラーズ）
DF
３ 谷口彰悟（シント＝トロイデン／ベルギー）
５ 長友佑都（FC東京）
16 渡辺 剛（フェイエノールト／オランダ）
22 冨安健洋（アヤックス／オランダ）
25 鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）
MF／FW
６ 町野修斗（ボルシアMG／ドイツ）
９ 後藤啓介（シント＝トロイデン／ベルギー）
14 伊東純也（ゲンク／ベルギー）
17 鈴木唯人（フライブルク／ドイツ）
19 小川航基（NEC／オランダ）
24 佐野海舟（マインツ／ドイツ）
26 塩貝健人（ヴォルフスブルク／ドイツ）
日本は初戦でオランダと２−２で引き分け、第２戦ではチュニジアを４−０で撃破。一方のスウェーデンはチュニジアに５−１で快勝したものの、第２戦はオランダに１−５で敗れ、勝点３で３位につけている。
注目の一戦は、日本時間６月26日午前８時にキックオフを迎える。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のチュニジア戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！８人が７点以上の高評価！最高点は２G１Aの18番
ここまで１勝１分の日本は勝点４でグループ２位。引き分け以上で決勝トーナメント進出が確定する。森保一監督はスウェーデン戦に向けて板倉滉、中村敬斗、上田綺世ら11人を先発に送り出した。
スタメンは以下のとおり。
１ 鈴木彩艶（パルマ／イタリア）
DF
２ 菅原由勢（ブレーメン／ドイツ）
４ 板倉 滉（アヤックス／オランダ）（C）
20 瀬古歩夢（ル・アーブル／フランス）
21 伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）
MF／FW
７ 田中 碧（リーズ／イングランド）
10 堂安 律（フランクフルト／ドイツ）
11 前田大然（セルティック／スコットランド）
13 中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス／フランス）
15 鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
18 上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
サブメンバー）
GK
12 大迫敬介（サンフレッチェ広島）
23 早川友基（鹿島アントラーズ）
DF
３ 谷口彰悟（シント＝トロイデン／ベルギー）
５ 長友佑都（FC東京）
16 渡辺 剛（フェイエノールト／オランダ）
22 冨安健洋（アヤックス／オランダ）
25 鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）
MF／FW
６ 町野修斗（ボルシアMG／ドイツ）
９ 後藤啓介（シント＝トロイデン／ベルギー）
14 伊東純也（ゲンク／ベルギー）
17 鈴木唯人（フライブルク／ドイツ）
19 小川航基（NEC／オランダ）
24 佐野海舟（マインツ／ドイツ）
26 塩貝健人（ヴォルフスブルク／ドイツ）
日本は初戦でオランダと２−２で引き分け、第２戦ではチュニジアを４−０で撃破。一方のスウェーデンはチュニジアに５−１で快勝したものの、第２戦はオランダに１−５で敗れ、勝点３で３位につけている。
注目の一戦は、日本時間６月26日午前８時にキックオフを迎える。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のチュニジア戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！８人が７点以上の高評価！最高点は２G１Aの18番