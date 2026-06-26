【レベル４氾濫危険警報】淀川水系寝屋川流域に発表 6:40時点
26日午前6時40分現在、淀川水系寝屋川流域に「レベル４氾濫危険警報」 が発表されています。
淀川水系寝屋川流域は、氾濫に厳重な警戒が必要です。
氾濫した場合に浸水が想定されている区域は、下記の通りです。
◆浸水が予想される地域
〇大阪府
大阪市、守口市、八尾市、寝屋川市、大東市、門真市、東大阪市、四條畷市
「レベル４」は危険な場所からの避難が必要な状況で、気象庁は「速やかに適切な避難行動をとってほしい」としています。自治体からの避難情報を確認してください。また、いま自分のいる場所が浸水想定区域など危険度の高い場所かどうかを確認し、状況に応じて身を守る行動を心がけてください。
◆エリアごとに詳しく
【警戒レベル２】寝屋川治水緑地（寝屋川水位）基準観測所（大東市）受け持ち区間 寝屋川の寝屋川治水緑地（寝屋川水位）基準観測所（大東市）では、当分の間、「氾濫注意水位」付近の水位が続く見込みです。引き続き、洪水に関する情報に注意してください。
【警戒レベル４相当】桑才基準観測所（門真市）受け持ち区間 これは、避難指示の発令の目安です。古川の桑才基準観測所（門真市）では、急激な水位の上昇により、今後、「氾濫危険水位」を超過する見込みです。古川では堤防決壊等による氾濫のおそれがあり、大阪市、守口市、八尾市、寝屋川市、大東市、門真市、東大阪市、四條畷市では浸水するおそれがあります。直ちに、市町村からの避難情報を確認するとともに、各自安全確保を図るなど、適切な防災行動をとってください。
【警戒レベル２】昭明橋基準観測所（大阪市）受け持ち区間 第二寝屋川の昭明橋基準観測所（大阪市）では、当分の間、「氾濫注意水位」付近の水位が続く見込みです。引き続き、洪水に関する情報に注意してください。
【警戒レベル３相当】住道基準観測所（大東市）受け持ち区間 これは、高齢者等避難の発令の目安です。寝屋川の住道基準観測所（大東市）では、26日07時頃に、「氾濫危険水位」に到達する見込みで、今後、避難指示の発令の目安である警戒レベル４相当となる可能性があります。寝屋川では堤防決壊等による氾濫のおそれがあり、大阪市、守口市、八尾市、寝屋川市、大東市、門真市、東大阪市、四條畷市では浸水するおそれがあります。市町村からの避難情報に十分注意するとともに、適切な防災行動をとってください。
恩智川の恩智川治水緑地（恩智川水位）基準観測所（八尾市）では、「氾濫注意水位」を下回りました。
【警戒レベル２】剣橋基準観測所（大阪市）受け持ち区間 平野川の剣橋基準観測所（大阪市）では、当分の間、「氾濫注意水位」付近の水位が続く見込みです。引き続き、洪水に関する情報に注意してください。
【警戒レベル４相当】今里大橋基準観測所（大阪市）受け持ち区間 これは、避難指示の発令の目安です。平野川分水路の今里大橋基準観測所（大阪市）では、当分の間、「氾濫危険水位」付近の水位が続く見込みです。平野川分水路では堤防決壊等による氾濫のおそれがあり、大阪市、守口市、八尾市、寝屋川市、大東市、門真市、東大阪市、四條畷市では浸水するおそれがあります。市町村からの避難情報を確認するとともに、各自安全確保を図るなど、適切な防災行動をとってください。
◆今後の水位・流量情報をエリアごとに詳しく
◯住道 水位観測所（大東市）
・26日06:10（ 現在 ）水位 4.27m レベル2
・26日06:20（１０分後）水位 4.49m レベル3
・26日06:30（２０分後）水位 4.62m レベル3
・26日06:40（３０分後）水位 4.69m レベル3
・26日06:50（４０分後）水位 4.76m レベル4
・26日07:00（５０分後）水位 4.78m レベル4
・26日07:10（６０分後）水位 4.76m レベル4
・26日07:20（７０分後）水位 4.72m レベル4
・26日07:30（８０分後）水位 4.69m レベル3
・26日07:40（９０分後）水位 4.67m レベル3
・26日07:50（１００分後）水位 4.66m レベル3
・26日08:00（１１０分後）水位 4.65m レベル3
・26日08:10（１２０分後）水位 4.64m レベル3
・26日08:20（１３０分後）水位 4.64m レベル3
・26日08:30（１４０分後）水位 4.63m レベル3
・26日08:40（１５０分後）水位 4.63m レベル3
・26日08:50（１６０分後）水位 4.63m レベル3
・26日09:00（１７０分後）水位 4.63m レベル3
・26日09:10（１８０分後）水位 4.62m レベル3
・26日10:10（２４０分後）水位 4.46m レベル3
・26日11:10（３００分後）水位 4.26m レベル2
・26日12:10（３６０分後）水位 4.07m レベル2
◯剣橋 水位観測所（大阪市）
・26日06:10（ 現在 ）水位 3.36m レベル2
・26日06:20（１０分後）水位 3.46m レベル2
・26日06:30（２０分後）水位 3.57m レベル2
・26日06:40（３０分後）水位 3.65m レベル2
・26日06:50（４０分後）水位 3.69m レベル2
・26日07:00（５０分後）水位 3.69m レベル2
・26日07:10（６０分後）水位 3.68m レベル2
・26日07:20（７０分後）水位 3.66m レベル2
・26日07:30（８０分後）水位 3.65m レベル2
・26日07:40（９０分後）水位 3.63m レベル2
・26日07:50（１００分後）水位 3.61m レベル2
・26日08:00（１１０分後）水位 3.60m レベル2
・26日08:10（１２０分後）水位 3.59m レベル2
・26日08:20（１３０分後）水位 3.58m レベル2
・26日08:30（１４０分後）水位 3.59m レベル2
・26日08:40（１５０分後）水位 3.59m レベル2
・26日08:50（１６０分後）水位 3.59m レベル2
・26日09:00（１７０分後）水位 3.58m レベル2
・26日09:10（１８０分後）水位 3.58m レベル2
・26日10:10（２４０分後）水位 3.44m レベル2
・26日11:10（３００分後）水位 3.26m -
・26日12:10（３６０分後）水位 3.15m -
◯今里大橋 水位観測所（大阪市）
・26日06:10（ 現在 ）水位 3.53m レベル4
・26日06:20（１０分後）水位 3.67m レベル4
・26日06:30（２０分後）水位 3.79m レベル4
・26日06:40（３０分後）水位 3.86m レベル4
・26日06:50（４０分後）水位 3.89m レベル4
・26日07:00（５０分後）水位 3.90m レベル4
・26日07:10（６０分後）水位 3.92m レベル4
・26日07:20（７０分後）水位 3.92m レベル4
・26日07:30（８０分後）水位 3.97m レベル4
・26日07:40（９０分後）水位 4.05m レベル4
・26日07:50（１００分後）水位 4.13m レベル4
・26日08:00（１１０分後）水位 4.19m レベル4
・26日08:10（１２０分後）水位 4.26m レベル4
・26日08:20（１３０分後）水位 4.36m レベル4
・26日08:30（１４０分後）水位 4.45m レベル4
・26日08:40（１５０分後）水位 4.51m レベル4
・26日08:50（１６０分後）水位 4.55m レベル4
・26日09:00（１７０分後）水位 4.58m レベル4
・26日09:10（１８０分後）水位 4.59m レベル4
・26日10:10（２４０分後）水位 4.57m レベル4
・26日11:10（３００分後）水位 4.82m レベル4
・26日12:10（３６０分後）水位 5.27m レベル5
◯桑才 水位観測所（門真市）
・26日06:10（ 現在 ）水位 2.88m -
・26日06:20（１０分後）水位 2.92m -
・26日06:30（２０分後）水位 2.93m -
・26日06:40（３０分後）水位 2.92m -
・26日06:50（４０分後）水位 2.92m -
・26日07:00（５０分後）水位 2.99m -
・26日07:10（６０分後）水位 3.21m レベル2
・26日07:20（７０分後）水位 3.48m レベル4
・26日07:30（８０分後）水位 3.65m レベル4
・26日07:40（９０分後）水位 3.74m レベル4
・26日07:50（１００分後）水位 3.77m レベル4
・26日08:00（１１０分後）水位 3.79m レベル4
・26日08:10（１２０分後）水位 3.80m レベル5
・26日08:20（１３０分後）水位 3.81m レベル5
・26日08:30（１４０分後）水位 3.80m レベル5
・26日08:40（１５０分後）水位 3.79m レベル4
・26日08:50（１６０分後）水位 3.78m レベル4
・26日09:00（１７０分後）水位 3.76m レベル4
・26日09:10（１８０分後）水位 3.76m レベル4
・26日10:10（２４０分後）水位 3.90m レベル5
・26日11:10（３００分後）水位 3.76m レベル4
・26日12:10（３６０分後）水位 3.44m レベル4
◯昭明橋 水位観測所（大阪市）
・26日06:10（ 現在 ）水位 3.58m レベル2
・26日06:20（１０分後）水位 3.73m レベル2
・26日06:30（２０分後）水位 3.88m レベル2
・26日06:40（３０分後）水位 3.95m レベル2
・26日06:50（４０分後）水位 3.98m レベル2
・26日07:00（５０分後）水位 3.98m レベル2
・26日07:10（６０分後）水位 3.98m レベル2
・26日07:20（７０分後）水位 3.96m レベル2
・26日07:30（８０分後）水位 3.94m レベル2
・26日07:40（９０分後）水位 3.91m レベル2
・26日07:50（１００分後）水位 3.88m レベル2
・26日08:00（１１０分後）水位 3.86m レベル2
・26日08:10（１２０分後）水位 3.85m レベル2
・26日08:20（１３０分後）水位 3.85m レベル2
・26日08:30（１４０分後）水位 3.86m レベル2
・26日08:40（１５０分後）水位 3.86m レベル2
・26日08:50（１６０分後）水位 3.85m レベル2
・26日09:00（１７０分後）水位 3.84m レベル2
・26日09:10（１８０分後）水位 3.81m レベル2
・26日10:10（２４０分後）水位 3.57m レベル2
・26日11:10（３００分後）水位 3.32m -
・26日12:10（３６０分後）水位 3.17m -
◯寝屋川治水緑地（寝屋川水位） 水位観測所（大東市）
・26日06:10（ 現在 ）水位 4.91m レベル2
・26日06:20（１０分後）水位 5.06m レベル2
・26日06:30（２０分後）水位 5.09m レベル2
・26日06:40（３０分後）水位 5.07m レベル2
・26日06:50（４０分後）水位 5.01m レベル2
・26日07:00（５０分後）水位 4.94m レベル2
・26日07:10（６０分後）水位 4.84m レベル2
・26日07:20（７０分後）水位 4.78m レベル2
・26日07:30（８０分後）水位 4.75m レベル2
・26日07:40（９０分後）水位 4.74m レベル2
・26日07:50（１００分後）水位 4.74m レベル2
・26日08:00（１１０分後）水位 4.74m レベル2
・26日08:10（１２０分後）水位 4.73m レベル2
・26日08:20（１３０分後）水位 4.74m レベル2
・26日08:30（１４０分後）水位 4.74m レベル2
・26日08:40（１５０分後）水位 4.74m レベル2
・26日08:50（１６０分後）水位 4.72m レベル2
・26日09:00（１７０分後）水位 4.69m レベル2
・26日09:10（１８０分後）水位 4.65m レベル2
・26日10:10（２４０分後）水位 4.39m レベル2
・26日11:10（３００分後）水位 4.11m -
・26日12:10（３６０分後）水位 3.76m -
◯京橋 水位観測所（大阪市）
・26日06:10（ 現在 ）水位 2.84m -
・26日06:20（１０分後）水位 2.95m -
・26日06:30（２０分後）水位 3.02m レベル2
・26日06:40（３０分後）水位 3.06m レベル2
・26日06:50（４０分後）水位 3.07m レベル2
・26日07:00（５０分後）水位 3.06m レベル2
・26日07:10（６０分後）水位 3.04m レベル2
・26日07:20（７０分後）水位 3.03m レベル2
・26日07:30（８０分後）水位 3.02m レベル2
・26日07:40（９０分後）水位 3.01m レベル2
・26日07:50（１００分後）水位 3.00m レベル2
・26日08:00（１１０分後）水位 2.99m -
・26日08:10（１２０分後）水位 2.99m -
・26日08:20（１３０分後）水位 2.99m -
・26日08:30（１４０分後）水位 2.99m -
・26日08:40（１５０分後）水位 2.98m -
・26日08:50（１６０分後）水位 2.98m -
・26日09:00（１７０分後）水位 2.98m -
・26日09:10（１８０分後）水位 2.97m -
・26日10:10（２４０分後）水位 2.86m -
・26日11:10（３００分後）水位 2.73m -
・26日12:10（３６０分後）水位 2.65m -
◯恩智川治水緑地（恩智川水位） 水位観測所（八尾市）
・26日06:10（ 現在 ）水位 6.39m -
・26日06:20（１０分後）水位 6.67m -
・26日06:30（２０分後）水位 6.56m -
・26日06:40（３０分後）水位 6.57m -
・26日06:50（４０分後）水位 6.54m -
・26日07:00（５０分後）水位 6.52m -
・26日07:10（６０分後）水位 6.49m -
・26日07:20（７０分後）水位 6.46m -
・26日07:30（８０分後）水位 6.45m -
・26日07:40（９０分後）水位 6.46m -
・26日07:50（１００分後）水位 6.46m -
・26日08:00（１１０分後）水位 6.47m -
・26日08:10（１２０分後）水位 6.49m -
・26日08:20（１３０分後）水位 6.50m -
・26日08:30（１４０分後）水位 6.51m -
・26日08:40（１５０分後）水位 6.52m -
・26日08:50（１６０分後）水位 6.52m -
・26日09:00（１７０分後）水位 6.50m -
・26日09:10（１８０分後）水位 6.47m -
・26日10:10（２４０分後）水位 6.21m -
・26日11:10（３００分後）水位 6.03m -
・26日12:10（３６０分後）水位 5.92m -
◯萱振大橋 水位観測所（八尾市）
・26日06:10（ 現在 ）水位 6.24m -
・26日06:20（１０分後）水位 6.31m -
・26日06:30（２０分後）水位 6.33m -
・26日06:40（３０分後）水位 6.33m -
・26日06:50（４０分後）水位 6.33m -
・26日07:00（５０分後）水位 6.33m -
・26日07:10（６０分後）水位 6.13m -
・26日07:20（７０分後）水位 5.91m -
・26日07:30（８０分後）水位 5.91m -
・26日07:40（９０分後）水位 5.96m -
・26日07:50（１００分後）水位 6.04m -
・26日08:00（１１０分後）水位 6.12m -
・26日08:10（１２０分後）水位 6.12m -
・26日08:20（１３０分後）水位 6.11m -
・26日08:30（１４０分後）水位 6.12m -
・26日08:40（１５０分後）水位 6.12m -
・26日08:50（１６０分後）水位 6.08m -
・26日09:00（１７０分後）水位 6.00m -
・26日09:10（１８０分後）水位 5.89m -
・26日10:10（２４０分後）水位 5.37m -
・26日11:10（３００分後）水位 5.12m -
・26日12:10（３６０分後）水位 4.91m -
◯太子橋 水位観測所（八尾市）
・26日06:10（ 現在 ）水位 9.37m -
・26日06:20（１０分後）水位 9.49m -
・26日06:30（２０分後）水位 9.65m -
・26日06:40（３０分後）水位 9.76m レベル2
・26日06:50（４０分後）水位 9.73m -
・26日07:00（５０分後）水位 9.60m -
・26日07:10（６０分後）水位 9.44m -
・26日07:20（７０分後）水位 9.31m -
・26日07:30（８０分後）水位 9.22m -
・26日07:40（９０分後）水位 9.19m -
・26日07:50（１００分後）水位 9.21m -
・26日08:00（１１０分後）水位 9.27m -
・26日08:10（１２０分後）水位 9.32m -
・26日08:20（１３０分後）水位 9.36m -
・26日08:30（１４０分後）水位 9.38m -
・26日08:40（１５０分後）水位 9.38m -
・26日08:50（１６０分後）水位 9.36m -
・26日09:00（１７０分後）水位 9.31m -
・26日09:10（１８０分後）水位 9.23m -
・26日10:10（２４０分後）水位 8.62m -
・26日11:10（３００分後）水位 8.27m -
・26日12:10（３６０分後）水位 8.11m -
◆今後の雨量情報をエリアごとに詳しく
◯寝屋川流域
・26日3時20分から26日6時20分までの流域平均雨量 72ミリ
・26日6時20分から26日9時20分までの流域平均雨量の見込み 18ミリ