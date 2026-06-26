気象台は、26日午前6時39分に、レベル４大雨危険警報を大和郡山市に発表しました。

北部では、低い土地の浸水や河川の増水に厳重に警戒してください。

【大雨警報（発表中）】

■奈良市西部

●レベル４大雨危険警報

■奈良市東部

●レベル３大雨警報【発表】

■大和高田市

●レベル３大雨警報【発表】

■大和郡山市

●レベル４大雨危険警報【発表】

■天理市

●レベル２大雨注意報

■橿原市

●レベル２大雨注意報

■御所市

●レベル２大雨注意報

■生駒市

●レベル４大雨危険警報

■香芝市

●レベル３大雨警報

■葛城市

●レベル３大雨警報【発表】

■山添村

●レベル２大雨注意報【発表】

■平群町

●レベル３大雨警報

■三郷町

●レベル３大雨警報【発表】

■斑鳩町

●レベル３大雨警報【発表】

■安堵町

●レベル３大雨警報

■川西町

●レベル２大雨注意報

■三宅町

●レベル２大雨注意報

■田原本町

●レベル２大雨注意報【発表】

■上牧町

●レベル３大雨警報【発表】

■王寺町

●レベル３大雨警報【発表】

■広陵町

●レベル２大雨注意報

■河合町

●レベル２大雨注意報

