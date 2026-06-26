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気象台は、26日午前6時34分に、レベル４大雨危険警報を藤井寺市に発表しました。

大阪府では、低い土地の浸水や河川の増水に厳重に警戒してください。

【大雨警報（発表中）】
■大阪市
●レベル４大雨危険警報

■堺市
●レベル３大雨警報

■岸和田市
●レベル２大雨注意報

■豊中市
●レベル３大雨警報

■池田市
●レベル３大雨警報

■吹田市
●レベル２大雨注意報

■泉大津市
●レベル３大雨警報

■高槻市
●レベル３大雨警報

■貝塚市
●レベル２大雨注意報

■守口市
●レベル３大雨警報

■枚方市
●レベル３大雨警報

■茨木市
●レベル２大雨注意報

■八尾市
●レベル３大雨警報

■泉佐野市
●レベル２大雨注意報

■富田林市
●レベル２大雨注意報

■寝屋川市
●レベル３大雨警報

■松原市
●レベル３大雨警報

■大東市
●レベル４大雨危険警報

■和泉市
●レベル３大雨警報

■箕面市
●レベル２大雨注意報

■柏原市
●レベル３大雨警報

■羽曳野市
●レベル３大雨警報【発表】

■門真市
●レベル３大雨警報

■摂津市
●レベル３大雨警報

■高石市
●レベル３大雨警報

■藤井寺市
●レベル４大雨危険警報【発表】

■東大阪市
●レベル４大雨危険警報

■泉南市
●レベル２大雨注意報

■四條畷市
●レベル３大雨警報

■交野市
●レベル３大雨警報

■大阪狭山市
●レベル２大雨注意報

■阪南市
●レベル２大雨注意報

■島本町
●レベル２大雨注意報

■豊能町
●レベル３大雨警報

■能勢町
●レベル２大雨注意報

■忠岡町
●レベル３大雨警報

■熊取町
●レベル２大雨注意報

■田尻町
●レベル２大雨注意報

■岬町
●レベル２大雨注意報