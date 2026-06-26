“令和のグラビアクイーン”沢口愛華、進化する美ボディで魅了 “何度でも恋する”最強グラビア
グラビア界の第一線を走り続ける沢口愛華が、25日発売の『週刊少年チャンピオン』30号の表紙＆巻頭グラビアに登場した。約1年ぶりとなる同誌登場で、変わらぬ美ボディと大人の魅力を披露している。
【写真】撮影の模様…オフショットを公開した沢口愛華
15歳でグラビアデビューして以来、数々の誌面を彩ってきた沢口。今回のグラビアでは、爽やかなブルーのチューブトップ姿から、大人びたワンピース水着姿まで幅広い表情を見せる。デビュー当時から変わらない抜群のプロポーションに加え、年齢を重ねたことで生まれた艶やかな魅力も収められた内容となっている。
誌面では、無邪気な笑顔と落ち着いた大人の表情が共存。進化を続けながらも、グラビアの中心で輝き続ける沢口の魅力が凝縮された撮り下ろしとなった。
沢口は掲載に際し、「ありがとうございます!! 大人になっていくにつれ、私が着られる衣装の幅は狭まっていくのかなーと思っていたんですが、むしろどんどん広がっていく感じがしています」とコメント。
続けて、「グラビアって、本当に、型がなくて楽しいですね!! どんな私も受け入れてくれたら嬉しいです。よろしくー!!!」と、グラビアへの思いを語った。
また、誌面では沢口愛華の限定QUOカードが抽選で200人に当たるプレゼント企画も実施する。
【写真】撮影の模様…オフショットを公開した沢口愛華
15歳でグラビアデビューして以来、数々の誌面を彩ってきた沢口。今回のグラビアでは、爽やかなブルーのチューブトップ姿から、大人びたワンピース水着姿まで幅広い表情を見せる。デビュー当時から変わらない抜群のプロポーションに加え、年齢を重ねたことで生まれた艶やかな魅力も収められた内容となっている。
沢口は掲載に際し、「ありがとうございます!! 大人になっていくにつれ、私が着られる衣装の幅は狭まっていくのかなーと思っていたんですが、むしろどんどん広がっていく感じがしています」とコメント。
続けて、「グラビアって、本当に、型がなくて楽しいですね!! どんな私も受け入れてくれたら嬉しいです。よろしくー!!!」と、グラビアへの思いを語った。
また、誌面では沢口愛華の限定QUOカードが抽選で200人に当たるプレゼント企画も実施する。