純烈弟分・モナキ「Mステ」初出演決定 総再生数15億回超えデビュー曲披露「本当に夢のよう」【メンバー全員コメントあり】
【モデルプレス＝2026/06/26】テレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション』が、6月26日よる9時より放送。純烈の酒井一圭がプロデューサーを務める4人組男性歌謡グループ・モナキが初出演することが決定した。
【写真】もう1組の「Mステ」初出演グループ
同番組に初出演となるモナキは、4月のリリース前からバズったデビュー曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」を披露。同曲のSNSなど関連動画の総再生回数は15億回超え、デビューイベントやミニライブは人気すぎて中止になるなど、社会現象を巻き起こしている。
初めての出演に、じんは「ミュージシャンを志してからひたすらに夢見たこの番組に出られて、ミュージシャンとしての夢が半分叶ったようなものです」とコメント。おヨネも「私が子どものときから見ていた歴史ある番組なので、その分プレッシャーも大きいですが、画面の奥の皆さまにエネルギーを感じていただけるよう精いっぱいパフォーマンスしたいです」と意気込んだ。
また生放送を前に、緊張気味のケンケンは「ミュージックステーションでの初パフォーマンスと言うことでかなり緊張していますが、SNSで見ていただいているモナキの"生"を感じていただけたらいいなと思っています。全力でミュージックステーションを楽しみたいと思いますので、どうか見守っていただけるとうれしいです！」と話した。サカイJr.も「子どもの頃から見ていた番組なので、本当に夢のようです。初めてモナキを見る方に“なんだか楽しそう”と思っていただけるように全力でパフォーマンスをしますので、ぜひテレビの前で一緒に盛り上がっていただけたらうれしいです」と呼びかけた。（modelpress編集部）
＝LOVE「お姫様の作り方」「あの子コンプレックス」
KEY TO LIT「Act-Show」（少年隊）
桑田佳祐「人誑し / ひとたらし」「AKANE On My Mind〜饅頭こわい」
SUPER BEAVER「クライマックス」
竹原ピストル「はなす」
三浦大知「Crave」
モナキ「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」
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◆モナキ「Mステ」初出演で15万回超えデビュー曲披露
同番組に初出演となるモナキは、4月のリリース前からバズったデビュー曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」を披露。同曲のSNSなど関連動画の総再生回数は15億回超え、デビューイベントやミニライブは人気すぎて中止になるなど、社会現象を巻き起こしている。
また生放送を前に、緊張気味のケンケンは「ミュージックステーションでの初パフォーマンスと言うことでかなり緊張していますが、SNSで見ていただいているモナキの"生"を感じていただけたらいいなと思っています。全力でミュージックステーションを楽しみたいと思いますので、どうか見守っていただけるとうれしいです！」と話した。サカイJr.も「子どもの頃から見ていた番組なので、本当に夢のようです。初めてモナキを見る方に“なんだか楽しそう”と思っていただけるように全力でパフォーマンスをしますので、ぜひテレビの前で一緒に盛り上がっていただけたらうれしいです」と呼びかけた。（modelpress編集部）
◆6月26日放送「Mステ」出演アーティスト・歌唱曲
＝LOVE「お姫様の作り方」「あの子コンプレックス」
KEY TO LIT「Act-Show」（少年隊）
桑田佳祐「人誑し / ひとたらし」「AKANE On My Mind〜饅頭こわい」
SUPER BEAVER「クライマックス」
竹原ピストル「はなす」
三浦大知「Crave」
モナキ「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」
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