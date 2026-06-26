「2024ミス・アース・ジャパン」GPの古川杏が『週プレ』登場！美しすぎるプロポーションに脱帽

『週刊プレイボーイ』27号は6月22日に発売！

古川 杏が、6月22日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』27号に登場！

古川 杏 ©HIROKAZU／集英社

【プロフィール】

古川 杏（ふるかわ・あん）

2002年12月1日生まれ 大阪府出身

身長168cm 血液型＝A型

2024ミス・アース・ジャパン日本大会でグランプリを受賞。FODショートドラマ『華麗なる変身後、クールな夫がデレデレに！』で主演を務めるなど、映像・舞台・広告・ファッションなど幅広い分野で活動。W主演を務める映画『銀座 ル・ジャルダンへようこそ2～ 1986年～』は8月28日（金）からヒューマントラストシネマ有楽町ほか全国で順次公開予定。

公式X & Instagram & TikTok【@ann_furukawa】

今号の『週プレ』は、笑顔はじける最強の19歳・一ノ瀬瑠菜の表紙＆巻頭グラビア＆DVD、大人っぽくなって色気マシマシの山岡雅弥、Gカップ軽トラ女子・三田悠貴の最新グラビアも！ などなど注目のグラビアが盛りだくさんの内容だ。

その他、本号と同時リリースの【デジタル限定】古川杏写真集「Melt」は、価格／1320円（税込）にて主要電子書店で 6月22日（月）発売。『週プレ グラジャパ！』 なら限定カット付きで発売!!

【デジタル限定】古川杏写真集「Melt」©HIROKAZU／集英社

＜特集情報＞

森保ジャパン「難敵スウェーデン」を倒してそのまま頂点まで駆け上がれ！

焼肉食べ放題7大チェーン食べ比べで見えた「コスパ最強の店」はココだ 、

テキトーすぎる国旗損壊罪＆国民投票法改正、皇室典範改正ほか 高市政権「それ急ぐ必要ある？」問題の不穏な力学 などなど・・・

『週刊プレイボーイ』27号は6月22日に発売！