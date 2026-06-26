お笑いコンビ「ドンデコルテ」の小橋共作（37）25日深夜に放送されたテレビ朝日系「ドンデコルテ銀次と弱者たちの鍋会」（深夜2・45）に出演。ハンバーグの冷まし方に女性陣がドン引きする場面があった。

渡辺銀次が相方の小橋について「グルメ弱者」と、食へのこだわりがないことを切り出した。これに対し、小橋は「ハンバーグとかが一番おいしい」と否定はしなかった。

さらに渡辺は「プラス猫舌なんです」とし、小橋が好物のハンバーグを注文した際に取る行動を明かした。それは「熱々じゃないですか。食べる前に穴をあけるんです」と暴露した。

この小橋の行動に女性陣から「え!?」と悲鳴があがった。お笑いコンビ「相席スタート」の山崎ケイは「嫌だ…絶対嫌かもしれない」とドン引きし、「え?割るんじゃなくて?穴をあけるの?」と再確認した。

小橋は「熱いんで」と答えると、お笑いコンビ「カーネーション」の吉田結衣が「切ればええやん。4つとかに」と指摘。しかし、小橋は「それじゃあ間に合わないんですよ」とし「穴をあけた方が早く（空気が）入ってくれる感じがするじゃないですか」と、早く冷ますことができると信じた。

また、女性との食事中にはこの行為を悟られたくないようで「そこからマシンガントーク」と、ひたすら話しかけて“楽しかったから冷めた”というシチュエーションを作るとした。これに山崎や鈴木奈々は「嫌だ…」と絶句。この状況に小橋は「なんでこんなことになるの…?俺から言い出したわけでもないのにさ…」とぼう然とした。