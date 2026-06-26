“料理にハマる” 高橋克典、最近の「朝の定番」メニューを紹介 “ある調味料”で簡単アレンジ「ぐっと美味しくなるからやめられない」
俳優の高橋克典（61）が24日、自身のインスタグラムを更新。最近ハマっているという“朝の定番メニュー”を披露し、ファンから注目を集めている。
【写真】「ぐっと美味しくなるからやめられない」高橋克典が紹介した“定番朝ごはん”
紹介したのは、「納豆卵かけオイスターソースご飯」。納豆と卵かけご飯にオイスターソースをさっと加えたメニューで、「かけるだけでぐっと美味しくなるからやめられない」と、お気に入りの食べ方を紹介した。
現在は仕事に余裕をもったスケジュールで過ごしているといい、「色んな変化を楽しむタイミング」としながらも、「ここ何年も溜まった大人としての様々なことを片付けるのにてんてこ舞い」と近況を告白。「自分の中を整えるのが最大の大事な時間」と心境をつづった。
そんな高橋は、料理が趣味になりつつあるといい、「片っ端から夏ごはんを開拓する毎日にハマろう」と胸を弾ませていた。
コメント欄には「納豆にオイスターソース合うんですね」「今度やってみます」「ダイスキな克典さんが食べよるなら今夜わたしも食べるー 納豆にオイスターソースは初体験」「簡単で栄養も摂れて、しかも美味しそう」「色々味ためすと新しい味が発見できますよね」といった声が寄せられている。
【写真】「ぐっと美味しくなるからやめられない」高橋克典が紹介した“定番朝ごはん”
紹介したのは、「納豆卵かけオイスターソースご飯」。納豆と卵かけご飯にオイスターソースをさっと加えたメニューで、「かけるだけでぐっと美味しくなるからやめられない」と、お気に入りの食べ方を紹介した。
現在は仕事に余裕をもったスケジュールで過ごしているといい、「色んな変化を楽しむタイミング」としながらも、「ここ何年も溜まった大人としての様々なことを片付けるのにてんてこ舞い」と近況を告白。「自分の中を整えるのが最大の大事な時間」と心境をつづった。
コメント欄には「納豆にオイスターソース合うんですね」「今度やってみます」「ダイスキな克典さんが食べよるなら今夜わたしも食べるー 納豆にオイスターソースは初体験」「簡単で栄養も摂れて、しかも美味しそう」「色々味ためすと新しい味が発見できますよね」といった声が寄せられている。