ミキハウスの最高級ライン「 ゴールドレーベル」が日本橋眦膕阿妊櫂奪廛▲奪

三起商行が運営する「ミキハウス（MIKI HOUSE）」が、日本橋郄島屋S.C.本館で「ミキハウス ゴールドレーベル」のポップアップストアをオープンしている。期間は6月30日まで。

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同レーベルは、希少な素材と職人の卓越した技術を活かしたミキハウスの最高級ライン。今回のポップアップでは、希少な海島綿を使用した「海島綿吊り編みシリーズ」の秋冬新作を先行発売するほか、ベビーカシミヤ、シルクレースといったレーベルを象徴する素材を使用したアイテムや、子ども用サングラスや産後のデリケートな髪へのケアのために新たに開発したヘアケアシリーズなどをラインナップする。また、輪島塗のお食い初め膳や、アンデス山脈に野生し「アンデスの女王」と呼ばれるビキューナからごく僅かだけ採取できる「神の繊維」と呼ばれる素材 ビキューナを使用したアイテムを、イベント限定アイテムとして展示販売する。

◾️ミキハウス ゴールドレーベル POP UP

開催期間：2026年6月24日（水）〜30日（火）

会場：日本橋郄島屋Ｓ.C. 本館1階正面イベントスペース

所在地：東京都中央区日本橋2-4-1