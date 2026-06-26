梅雨前線の影響で、広島県内では25日夜から断続的に雨が強まり、呉市、竹原市、三原市、尾道市、福山市、東広島市、大崎上島町、7の市と町に、レベル4 土砂災害危険警報が発表されています。

土砂災害に厳重な警戒が必要です。

県内では、26日も未明から昼前にかけて局地的に激しい雨が降る見込みで、午後6時までの24時間に降る雨の量は、多いところで120ミリの予想です。

気象台は、低い土地の浸水や河川の増水に警戒するよう呼びかけています。





この雨の影響で、呉線・芸備線などの一部区間で始発から終日運転取り止めが決まっています。呉線は三原から広の間で終日運転を取りやめます。広から呉の間は運転を見合わせており、運転再開は午後以降になる見込みです。福塩線は、府中から三次の間で終日運転を取りやめます。芸備線は、備後落合から三次の間で終日運転を取りやめます。山陽線などでは、一部区間で始発から本数を減らして運転する予定です。また、高速道路では、県内の山陽道全線などが通行止めとなっています。福塩線は、府中から三次の間で終日運転を取りやめます。芸備線は、備後落合から三次の間で終日運転を取りやめます。呉線は、三原から広の間で終日運転を取りやめます。山陽線などでは、一部区間で始発から本数を減らして運転する予定です。また、高速道路では、県内の山陽道全線などが通行止めとなっています。（2026年6月26日午前6時放送）