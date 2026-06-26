ＪＲ呉線や芸備線などで運転取りやめ 山陽自動車道全線で通行止め（26日午前6時の情報）
梅雨前線の影響で、広島県内では25日夜から断続的に雨が強まり、呉市、竹原市、三原市、尾道市、福山市、東広島市、大崎上島町、7の市と町に、レベル4 土砂災害危険警報が発表されています。
土砂災害に厳重な警戒が必要です。
県内では、26日も未明から昼前にかけて局地的に激しい雨が降る見込みで、午後6時までの24時間に降る雨の量は、多いところで120ミリの予想です。
気象台は、低い土地の浸水や河川の増水に警戒するよう呼びかけています。
呉線は三原から広の間で終日運転を取りやめます。広から呉の間は運転を見合わせており、運転再開は午後以降になる見込みです。
福塩線は、府中から三次の間で終日運転を取りやめます。
芸備線は、備後落合から三次の間で終日運転を取りやめます。
山陽線などでは、一部区間で始発から本数を減らして運転する予定です。
また、高速道路では、県内の山陽道全線などが通行止めとなっています。
福塩線は、府中から三次の間で終日運転を取りやめます。
芸備線は、備後落合から三次の間で終日運転を取りやめます。
呉線は、三原から広の間で終日運転を取りやめます。
山陽線などでは、一部区間で始発から本数を減らして運転する予定です。
また、高速道路では、県内の山陽道全線などが通行止めとなっています。
（2026年6月26日午前6時放送）