きょう6月26日（金）よる7時〜 日本テレビ系で放送の「沸騰ワード10」は2時間スペシャル。“航空業界に取り憑かれた”俳優・風間俊介が今回も飛行機に乗りまくる！

今回は、MCのバナナマン・設楽統が風間の航空旅に初参戦。風間の完璧なアテンドの下、シンガポールの名所を満喫！現地でしか食べられない絶品グルメに設楽も「これは相当うまい！食べたかったど真ん中」と大感激。

さらに、羽田空港のラウンジグルメでは鈴木福が風間に弟子入り志願。JALの最上級ラウンジでしか味わえない新メニューを食べ尽くす！

国内での弾丸航空旅も決行！出雲、福岡、岩手、千歳、それぞれの名所やグルメもしっかり押さえつつ風間は1日で回り切ることはできるのか!?

スタジオには、来週公開の映画『口に関するアンケート』主演の板垣李光人、日本テレビ系新水曜ドラマ『ファーストクライ 母子救命救急班』に出演する前田敦子、日本テレビ系「THE MUSIC DAY」に出演するNiziUのMAKOとRIMAが登場！

幻のジンギスカンを20分で完食する風間を見た前田は「食べた気になるくらいすごく食べてくださる。…ちょっとすごすぎて引いちゃいました（笑）」と驚きを露わに。シンガポールの超絶パワースポットには「なんて素敵なの！」とMAKOとRIMAも感動。さらに、設楽＆風間からスタジオメンバーにお土産も。

■“航空業界に取り憑かれた”風間俊介

まずは国内で弾丸旅。出雲、福岡、岩手、千歳と4か所の空港を巡っていく。飛行機の遅延や天候不良などのハプニングに遭遇しつつ、ご当地ならではの名所やグルメも欠かさずチェック。

続いての弾丸旅の行き先は女子旅としても人気のあるシンガポール。番組開始から11年目にして初めて、MCのバナナマン・設楽が風間の航空旅に同行。これまで見てきた風間の食べっぷりについていくためお腹を空かせてやってきた設楽を、風間が完璧にアテンド！シンガポールならではの名所やグルメを満喫し、“女子旅”好きな設楽も行く先々で写真を撮りまくる！

さらに、羽田空港のJALラウンジではおなじみのラウンジグルメを食べまくり！こちらでは風間と14年来の親交がある鈴木が登場し、風間に“弟子入り”を志願。サクララウンジの新メニューはもちろん、ステータスを貯めまくった人しか入れないファーストクラスラウンジでは、ラウンジグルメ史上最高傑作の一品が登場。これまでに風間に同行したバナナマン・日村勇紀、水卜麻美アナらの記録を超える食べっぷりを見せることはできるのか？