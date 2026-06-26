｢Ｘゲームズ｣最終日である7月5日（日）の地上波放送・BS放送のスペシャルゲストとして「Going!Sports＆ News 」（土・日よる11:55〜・日テレ系）のキャスターを務める亀梨和也さんの出演が決定しました。亀梨さんには、会場である幕張メッセから迫力満点の競技の魅力、会場の熱狂の様子などお伝えいただきます。

さらに、5日（日）の放送に、スケートボード女子パークの東京五輪金メダリスト・四十住さくらさんが、ゲスト解説として出演することも決定しました。四十住さんがテレビでスケートボードの解説を担当されるのは、今回が初となります。四十住さんには、ご自身の種目である女子パークでは、パークサイドリポートを、注目の男子ストリートでは放送席から、現役選手ならではの目線で、Ｘゲームズの魅力や、選手たちが繰り出す高難度のトリックについて、お話しを伺います。

【亀梨和也さんのコメント】

Q.昨年「X ゲームズ」を会場で取材された感想

映像で見てもものすごい迫力ですが、実際に会場で見ると、競技自体の迫力はもちろん、間近でしか見られない選手の皆さんの表情から、凄まじい気迫が伝わってきました。また、実際にパークを目にすると、「こんなに高いところから降りるの？」「これほど急な角度の場所を滑っているの？」と驚きの連続でした。

選手たちは順位を競い合うライバル同士ですが、競技中も競技後もみんなとてもフレンドリーで、お互いに励まし合い、それぞれがベストを尽くせるように応援し合う関係性が印象的で、これぞアクションスポーツならではの魅力なのだと感じました。

Q.今大会気になっている選手

男子ストリートの白井空良（そら）選手は、『Going!』でも以前からVTRでご出演いただいているので注目しています。また、小野寺吟雲（ぎんう）選手も小さい頃から番組で取材させていただいており、どんどん成長していく姿を拝見できるのを楽しみにしています。さらに、世界選手権2連覇の佐々木音憧（とあ）選手も出場されますので、ロサンゼルス五輪に向けてぜひ取材したいと思っています。

Q.Ｘゲームズ中継出演への意気込み

会場の臨場感をテレビをご覧の皆さんにお届けしたいと思っています。僕自身、まだスケートボードやBMXに詳しくはありませんが、解説の四十住さくら選手や荒畑潤一さんに専門的な部分を掘り下げて伺い、競技の魅力を分かりやすくお伝えできればと考えています。Ｘゲームズをまだ見たことがない方や、詳しく分からない方も、ぜひ一緒に楽しんでいただけたら嬉しいです。

【X ゲームズCHIBA2026】

7月4日(土)5日(日)

千葉・幕張メッセにて開催

観戦チケット情報はこちらからご確認ください。